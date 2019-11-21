Укрзалізниця та ще три об'єкти поповнили список стратегічних держпідприємств

Уряд вніс до списку стратегічних 4 нових підприємства, при цьому виключив з нього 39 інших. У Мінекономіки нагадали, що за законом стратегічні підприємства можна приватизовувати.

Укрзалізниця стала стратегічним об’єктом, бо є великим платником податків і природним монополістом, повідомили на сайті Мінекономіки. Читайте також: Розкрадання 20 мільйонів гривень: НАБУ завершило розслідування проти ексдепутата Іщенка Які держпідприємства, окрім Укрзалізниці, тепер стратегічні Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Осади.

Національна суспільна телерадіокомпанія України – кількість працівників понад 5000, великий платник податків.

Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами – внесено до категорії цивільної оборони, є виконавцем цільових науково-технічних програм і держзамовлень. Звернуть увагу: "Укрзалізниця" запускає додаткові потяги до новорічних свят: куди і як Які держпідприємства вже не є стратегічними Чотири об’єкти Мінекономрозвитку, діяльність яких не відповідає жодному з визначених критеріїв.

Чотири об'єкти, на базі яких утворено Укрзалізницю і які припинили діяльність як юридичні особи.

31 об’єкт Держкомтелерадіо, реорганізований шляхом приєднання до НСТУ. У Мінекономіки уточнили, що наразі законодавством не передбачена заборона на приватизацію стратегічних держпідприємств.