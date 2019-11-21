Укрзалізниця та ще три об'єкти поповнили список стратегічних держпідприємств
Уряд вніс до списку стратегічних 4 нових підприємства, при цьому виключив з нього 39 інших. У Мінекономіки нагадали, що за законом стратегічні підприємства можна приватизовувати.
Укрзалізниця стала стратегічним об’єктом, бо є великим платником податків і природним монополістом, повідомили на сайті Мінекономіки.
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Які держпідприємства, окрім Укрзалізниці, тепер стратегічні
- Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Осади.
- Національна суспільна телерадіокомпанія України – кількість працівників понад 5000, великий платник податків.
- Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами – внесено до категорії цивільної оборони, є виконавцем цільових науково-технічних програм і держзамовлень.
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Які держпідприємства вже не є стратегічними
- Чотири об’єкти Мінекономрозвитку, діяльність яких не відповідає жодному з визначених критеріїв.
- Чотири об'єкти, на базі яких утворено Укрзалізницю і які припинили діяльність як юридичні особи.
- 31 об’єкт Держкомтелерадіо, реорганізований шляхом приєднання до НСТУ.
У Мінекономіки уточнили, що наразі законодавством не передбачена заборона на приватизацію стратегічних держпідприємств.
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