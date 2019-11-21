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      Укрзалізниця та ще три об'єкти поповнили список стратегічних держпідприємств

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      Уряд відніс Укрзалізницю до списку стратегічних держпідприєств / censor.net.ua

      Уряд вніс до списку стратегічних 4 нових підприємства, при цьому виключив з нього 39 інших. У Мінекономіки нагадали, що за законом стратегічні підприємства можна приватизовувати.

      Укрзалізниця стала стратегічним об’єктом, бо є великим платником податків і природним монополістом, повідомили на сайті Мінекономіки.

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      Які держпідприємства, окрім Укрзалізниці, тепер стратегічні

      • Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Осади.
      • Національна суспільна телерадіокомпанія України – кількість працівників понад 5000, великий платник податків.
      • Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами – внесено до категорії цивільної оборони, є виконавцем цільових науково-технічних програм і держзамовлень.

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      Які держпідприємства вже не є стратегічними

      • Чотири об’єкти Мінекономрозвитку, діяльність яких не відповідає жодному з визначених критеріїв.
      • Чотири об'єкти, на базі яких утворено Укрзалізницю і які припинили діяльність як юридичні особи.
      • 31 об’єкт Держкомтелерадіо, реорганізований шляхом приєднання до НСТУ.

      У Мінекономіки уточнили, що наразі законодавством не передбачена заборона на приватизацію стратегічних держпідприємств.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Укрзалізниця Приватизація
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