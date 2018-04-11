Укрзалізниця поновила продаж квитків на поїзди південного та західного напрямків

Укрзалізниця сьогодні, 11 квітня, знову відкрила продаж квитків на поїзди південного та західного напрямків, окрім сполучення Львів – Маріуполь.

Про це повідомила прес-служба ПАТ "Укразалізниця".

Причиною обмеження курсування деяких поїздів останнім часом, ПАТ "Укразалізниця" пояснило тим, що відбувалось корегування графіка руху деяких поїздів через колійні роботи.

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Щодо напрямку Львів – Маріуполь, то це сполучення обіцяють відкрити вже найближчими днями, оскільки там ще не завершили корегування руху у зв’язку з плановими колійними роботами.

Нагадаємо, на початку місяця користувачі соцмереж скаржились на те, що на травневі свята не можуть купити квитки на потяги у південний напрямок. Зокрема, із Києва до Херсону.