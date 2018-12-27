"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на додатковий поїзд на захід країни

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на додатковий поїзд №219 Київ – Чернівці, що курсуватиме через Івано-Франківськ. Загалом на зимові свята "Укрзалізниця" призначила 38 додаткових поїздів на 302 рейси.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, із Києва поїзд вирушить 29 грудня о 1:31, до Івано-Франківська він прибуде о 14:38, а до Чернівців – о 17:12. У складі поїзда є вагони купе, люкс та плацкарт.

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Додатковий поїзд робитиме зупинки також у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Львові та Коломиї.

Квитки на цей поїзд можна придбати в залізничних касах та в онлайн-системі продажу проїзних документів.

До слова, "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд у Полтавську область, адже 26 грудня через негоду на Полтавщину перекрили в'їзд будь-якого автотранспорту.