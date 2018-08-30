"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на "поїзд чотирьох столиць": ціни
Із 30 серпня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на "поїзд чотирьох столиць", який із Києва курсуватиме до Мінська, Вільнюса та Риги. Ціни коливаються від 1640 до 4428 гривень.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав виконувач обов'язків голови правління компанії Євген Кравцов.
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Щойно відкрили продаж квитків на поїзд 4 столиць. Ним вже з вересня можна мандрувати з Києва до Мінська, Вільнюсу та Риги. Щодо цін: їх намагались зробити максимально доступними,
– йдеться у повідомленні.
Так, вартість квитка у вагоні-купе із Києва до Риги складає 2219 гривень 11 копійок, у вагоні СВ – 4428 гривень 17 копійок.
За квиток до Вільнюса пасажиру вагона-купе слід заплатити 1640 гривень 62 копійки, у вагоні СВ – 3271 гривню 78 копійок.
До Мінська на "поїзді чотирьох столиць" можна добратися у вагоні-купе за 1853 гривні 98 копійок, а у вагоні СВ – за 3574 гривні 69 копійок.
Відомо, що новий поїзд відправиться в перший рейс з вокзалу української столиці 28 вересня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Києва "поїзд чотирьох столиць" відправлятиметься о 14:07, час у дорозі між кінцевими станціями маршруту займатиме 19 годин. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Риги об 11:10 та буде в дорозі 19,5 годин.