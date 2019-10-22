Укрзалізниця відроджує корупційну схему, – Криворучко

Монополіст "Укрзалізниця" прибирає в умовах тендерів штрафи за несвоєчасну оплату поставлених товарів і послуг.

Це повертає можливості для окремих менеджерів компанії за відсоток від суми угоди "вирішувати питання" зі своєчасною оплатою. Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент Асоціації "Власники вагонів" Олександр Криворучко, передає "Обозреватель".

"Укрзалізниця" в односторонньому порядку в умовах тендеру прибирає штрафи за несвоєчасну оплату за поставлені товари і послуги. Кажучи простими словами, тепер "Укрзалізниця" буде розраховуватися з постачальниками тоді, коли їй зручно/вигідно/хочеться – і нічого їй за це не буде – штрафів же у тендері, а потім і в договорі не передбачено", – переконаний Криворучко.

На його думку, це створює сприятливі умови для відродження давньої корупційної схеми, яка раніше діяла в структурі "Укрзалізниці".

У підсумку це призведе до створення або, правильніше буде сказати, повернення корупційної схеми, коли за певний відсоток від суми угоди окремі менеджери компанії вирішували питання зі своєчасною оплатою. І поки керівництво "Укрзалізниці" продовжує піаритися на "джихаді" і wi-fi в поїздах, хтось у компанії ставатиме багатшим,

– зазначив Криворучко.

Він також підкреслив: подібні дії суперечать світовій діловій практиці і лише посилюють зловживання своїм монопольним становищем з боку "Укрзалізниці".

"Якщо подібний підхід не зупинити на старті – це не тільки суперечить світовій діловій практиці, не тільки підкреслює використання монопольного становища УЗ, не вписується в курс на спрощення бізнесу і підвищення прозорості роботи держкорпорацій, а й загалом створює сприятливі умови для подальшого поглиблення корупції в УЗ", – попередив експерт.