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      Укрзалізниця запровадить щоденне залізничне сполучення Маріуполь – Харків

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      З 31 березня потяги курсуватимуть маршрутом Харків – Маріуполь щоденно
      З 31 березня потяги курсуватимуть маршрутом Харків – Маріуполь щоденно / Фото з відкритих джерел

      З 31 березня пасажири зможуть користуватися маршрутом Харків – Маріуполь щоденно (зараз потяг курсує через день). Компанія запровадить двогрупний поїзд № 70/96-95/69 Маріуполь – Львів, Харків/Бахмут з об’єднанням/роз’єднанням груп вагонів на станції Федорівка.

      Група вагонів Маріуполь – Львів курсуватиме щоденно, Маріуполь – Харків – через день, група вагонів Маріуполь –Бахмут – також через день.

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      В "Укрзалізниці" зазначили, що двухгруппний поїзд з групами вагонів Маріуполь – Харків і Маріуполь – Бахмут курсуватиме по черзі через день, що дозволить забезпечити щоденне пряме пасажирське сполучення між Маріуполем та Харковом.

      У групі вагонів Маріуполь – Бахмут буде запропоновано 260 місць за рейс, а в групі Маріуполь – Харків – 276 місць. Передбачається, що обсяги руху на цій ділянці залишаться в існуючих межах.

      Зараз курсують поїзди № 70/69 Маріуполь – Львів (щодня) і № 96/95 Маріуполь – Бахмут (через день).

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      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця Новини Харкова Новини Маріуполя
      Джерело: 24 Канал
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