19:09
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Олені вийшли проти Путіна. Будинки російського політика на "загнівающєм Западє"
      Вєсті Кремля
      23:59, 18 квітня
      Вєсті.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судний день "ПриватБанку"
      Вєсті.UA
      22:20, 18 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Укрзалізниця" запускає два нові вагони з України до Польщі

      213 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця" запускає два нові вагони з України до Польщі
      "Укрзалізниця" запускає два нові вагони з України до Польщі / uz.gov.ua

      З 19 квітня національний перевізник "Укрзалізниця" запустив додаткові вагони за напрямком Дніпро – Перемишль. Відомо, що безпересадні купейні вагони курсуватимуть з Дніпра у складі поїзда "Новоолексіївка – Львів", а потім приєднуватимуться на станції Львів до поїзда "Львів – Перемишль".

      У зворотному боці з Перемишля ці вагони курсуватимуть з 20 квітня у складі поїзда "Перемишль – Одеса", а потім у Львові приєднуватимуться до поїзда "Львів – Маріуполь". Про це повідомили у прес-службі компанії.

      Читайте також: Важлива інформація від "Укрзалізниці": послуги, які перевізник надає онлайн, суттєво розширять

      До слова, вартість квитка залежить від курсу валют у день його придбання. У відомстві зазначили, що повна вартість проїзного документа становить 1814,32 гривні, а дитячого квитка – 1161,76. 


      Розклад поїзду "Дніпро – Перемишль"

      У прес-службі зауважили, що планують відкрити нові сполучення, зокрема "Львів – Люблін", "Перемишль – Нижанковичі", а також "Київ – Львів – Перемишль". А нещодавно "Укрзалізниця" призначила два додаткових поїзди до Львова за підсумками опитування, яке прес-служба компанії провела у соцмережі Facebook.

      blog_ava
      Які виконавці виступили на сценах Зеленського і Порошенка: відео
      сьогодні
      6563
      Теги: Новини України Новини Польщі Укрзалізниця Залізниця
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи зможе новообраний президент розпустити парламент: пояснення юриста
      сьогодні , 18:00 Чи зможе новообраний президент розпустити парламент: пояснення юриста
      Ірина Поліщук 492
      5 фільмів про силу влади, які варто подивитись перед виборами
      сьогодні , 17:30 5 фільмів про силу влади, які варто подивитись перед виборами
      383
      Распустит ли президент Верховную Раду?
      сьогодні , 17:10 Распустит ли президент Верховную Раду?
      Блог Медіа 585
      Перед фіналом: про що не говорять Зеленський і Порошенко у рекламі та програмах
      сьогодні , 16:15 Перед фіналом: про що не говорять Зеленський і Порошенко у рекламі та програмах
      Центр UA 496
      Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо
      сьогодні , 16:10 Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо
      Наталя Боднар 2755
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук