"Укрзалізниця" запускає два нові вагони з України до Польщі

З 19 квітня національний перевізник "Укрзалізниця" запустив додаткові вагони за напрямком Дніпро – Перемишль. Відомо, що безпересадні купейні вагони курсуватимуть з Дніпра у складі поїзда "Новоолексіївка – Львів", а потім приєднуватимуться на станції Львів до поїзда "Львів – Перемишль".

У зворотному боці з Перемишля ці вагони курсуватимуть з 20 квітня у складі поїзда "Перемишль – Одеса", а потім у Львові приєднуватимуться до поїзда "Львів – Маріуполь". Про це повідомили у прес-службі компанії.

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До слова, вартість квитка залежить від курсу валют у день його придбання. У відомстві зазначили, що повна вартість проїзного документа становить 1814,32 гривні, а дитячого квитка – 1161,76.



Розклад поїзду "Дніпро – Перемишль"

У прес-службі зауважили, що планують відкрити нові сполучення, зокрема "Львів – Люблін", "Перемишль – Нижанковичі", а також "Київ – Львів – Перемишль". А нещодавно "Укрзалізниця" призначила два додаткових поїзди до Львова за підсумками опитування, яке прес-служба компанії провела у соцмережі Facebook.