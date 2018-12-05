"Укрзалізниця" запускає новий маршрут з Києва до Вроцлава: графік руху

Із 8 грудня 2018 року "Укрзалізниця" запускає нові безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Вагони курсуватимуть із зупинками, зокрема на станціях Львів, Перемишль, Краків і Люблинець.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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"Зі збільшенням попиту "Укрзалізниця" розширює мережу міжнародних маршрутів до країн Європи. З 8 грудня почнуть курсувати нові безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Загалом у новому графіку пасажирського руху у зв'язку зі збільшенням попиту курсуватимуть 40 міжнародних поїздів, з них 20 – до країн Європи", – йдеться в повідомленні.

Поїзд буде відправлятися щоденно о 14:07, а прибуватиме до Вроцлава наступного дня об 11:25. У зворотному напрямку вагон відправлятиметься о 16:30 та прибуватиме до Києва наступного дня о 17:14.

До слова, в охочих придбати квитки на поїзд через онлайн-сервіс "Укрзалізниці" виникли проблеми через некоректну роботу цього сервісу. Усе тому, що навантаження на сервіс замовлення квитків на поїзд онлайн зросло у 6 разів. Згодом, "Укрзалізниця" налагодила роботу сервісу онлайн-замовлення квитків booking.uz.gov.ua. Наразі сервіс працює ще з обмеженнями, проте клієнти вже почали отримувати свої квитки або ж гроші, які не вдалося отримати раніше через некоректну роботу сайту.