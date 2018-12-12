"Укрзалізниця" запускає новий потяг зі Львова до Перемишля: коли перший рейс
"Укрзалізниця" запускає новий поїзд за маршрутом Львів – Перемишль. Він курсуватиме цілий рік у дні підвищеного пасажиропотоку та розпочне перевозити пасажирів уже під час цьогорічних новорічно-різдвяних свят.
Про це інформують на офіційному сайті "Укрзалізниці".
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Поїзд курсуватиме уже під час цьогорічних святкових перевезень – з 20 грудня по 7 січня, згідно з графіком,
– йдеться у повідомленні.
Відомо, що з Перемишля він вирушатиме о 10:15 та прибуватиме до Львова о 13:45. Зі Львова поїзд відправлятиметься о 16:00 та прибуватиме до Перемишля о 17:46. Час прямування поїзда становитиме близько 2,5 години.
Поїзд складатиметься з 6 купейних вагонів із місцями для сидіння 2 класу. Вартість проїзду у новому поїзді складе близько 253 гривень.
Квитки на потяг уже можна придбати у залізничних касах, а дні, у які він курсуватиме, дізнатися на сайті "Укрзалізниці".
Нагадаємо, в "Укрзалізниці" планують призначити 30 додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят. Зокрема, на час зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного поїзда "Інтерсіті+" з Києва до Харкова та у зворотному напрямку.
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