"Укрзалізниця" запускає поїзд, який доїжджатиме з Одеси до Молдови менше ніж за 4 години

Вже з 30 березня почне курсувати поїзд, який доїжджатиме з Одеси до столиці Молдови Кишинева менше ніж за чотири години.

Про це повідомив в.о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook.

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"Відтепер дістатися з Кишинева до Одеси можна буде у вагонах з місцями для сидіння менш ніж за 4 години. Завдяки домовленостям з прикордонниками, економиться час проходження кордону – у порівнянні з попереднім розкладом поїзд прискорено на півгодини. Пасажири отримають кращий сервіс і демократичні ціни на квитки", – написав Кравцов.

Згідно з інфографікою, яку оприлюднив Євген Кравцов, вартість квитка буде залежати від поточного курсу швейцарського франку. Станом на 22 березня, ціна квитків першого класу складала 280,82 гривні, другого класу – 267,95 гривні, третього – 255,77 гривні.