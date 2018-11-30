"Укрзалізниця" запустила перший рейковий автобус з Києва до аеропорту "Бориспіль": яскраві фото

30 листопада "Укрзалізниця" відправила перший рейковий автобус з аеропорту "Бориспіль" до залізничного вокзалу "Київ".

Залізничне сполучення між столицею та головними повітряними воротами України буде функціонувати цілодобово.

Читайте також: Як курсуватиме новий експрес до аеропорту "Бориспіль" у Києві: оприлюднили розклад

На маршруті між Центральним залізничним вокзалом та аеропортом експрес робитиме зупинку на станції "Дарниця". В "Укрзалізниці" обіцяють, що їхати експрес буде 35 хвилин, а квиток коштуватиме 80 гривень.



Розклад руху рейкового автобуса Київ – Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

На станції Київ-Пасажирський реконструйовано платформу біля 14-ої колії, з якої буде здійснюватися посадка та висадка пасажирів. Платформа модернізована: оновлено освітлення та оздоблення, враховано потреби людей з інвалідністю (тактильні показники, ліфт та інше).



Платформа, на якій здійснюється посадка та висадка пасажирів



Новий рейковий автобус

Квитки на цей поїзд можна придбати в чотирьох кіосках самообслуговування, які розміщені на конкорсі над 14-ою колією. Для придбання квитка за готівковий розрахунок будуть організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах.



Продаж квитків

Як повідомили на сайті "Укрзалізниці", на базі залізничного експреса до аеропорту "Бориспіль" планується вперше впровадити єдиний квиток на різні види транспорту. Тобто, клієнт зможе купити один квиток, що діятиме у поїзді, експресі та літаку.

Нагадаємо, що 25 жовтня, з Києва до аеропорту "Бориспіль" вперше вирушив новий швидкісний поїзд. А повноцінну роботу рейковий автобус "Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт" розпочав з 30 листопада.