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      "Укрзалізниця" знижує рентабельність виробництва зернових в Україні, – голова зернової асоціації

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      Микола Горбачов
      Микола Горбачов / obozrevatel.com

      Неефективна робота "Укрзалізниці" знижує рентабельність виробництва зернових в Україні.

      Необхідність шукати інші способи логістики дорого коштує для аграріїв. Таку думку у коментарі виданню "Обозреватель" висловив Микола Горбачов, президент Української зернової асоціації.

      На думку Горбачова, цього року аграрії зіштовхнуться з суттєвою проблемою при вивезенні зібраного врожаю – особливо на півдні країни.

      "Урожай ми очікуємо вищий, ніж торік. І експорт, відповідно, буде вищим на 2-2,5 млн тонн у порівнянні з минулим роком. Тому логістична проблема залишиться", – зазначив Горбачов.

      Він переконаний: незважаючи на похмурі прогнози окремих експертів, вивезти вдасться весь урожай.

      "У те, що ми не зможемо вивезти зерно – я не вірю. Упевнений: вивеземо абсолютно все. Точно так же, як упевнений, що ми будемо жити в умовах постійного транспортного колапсу. Якщо раніше були якісь пікові навантаження, скажімо, листопад-грудень, то тепер це буде впродовж всього року – в піку і в піке", – прогнозує Горбачов.

      На думку президента УЗА, у крайньому разі аграріям доведеться замінити залізничні перевезення автомобільними.

      Якщо залізниця перестане справлятися, ми повеземо автотранспортом. Це вплине лише на транспортну складову, за яку заплатить сільгоспвиробник. Неефективні дії "Укрзалізниці" провокують зниження рентабельності виробництва зернових в Україні,
      – вважає Горбачов.

      При цьому, головною проблемою монополіста на ринку залізничних перевезень він вважає не дефіцит вагонів, а брак локомотивів.

      "Вагонів-зерновозів вже у два рази більше, ніж було три роки тому. А експорт все-таки не у два рази зріс. Проблема є з локомотивною тягою. Вагони стоять покинуті, в очікуванні, поки за ними приїде локомотив. Якщо ми будемо нарощувати кількість вагонів, можемо дійти до того, що вони будуть стояти покинуті від елеватора до порту", – переконаний Горбачов.

      "Нам просто не вистачає локомотивів. Через це той обмежений ресурс, який є в УЗ, вона більше задіює на маршрутні відправки. Якби у них було достатньо локомотивів, вони могли б всюди подавати. Це операція все одно прибуткова. Більш прибутково, звичайно, на маршрут подавати. Але вона як і раніше прибуткова, якщо подавати і не на маршрутні елеватори. Їм просто нічого подавати. Так що я впевнений: вивеземо все. Але проблеми будуть набагато серйозніші, ніж в минулому році", – резюмував Горбачов .

      Як повідомлялось, у південних регіонах України найближчим часом станеться транспортний колапс через очікувані пікові навантаження на глибоководні порти Чорного моря та інфраструктуру Одеської залізниці у зв'язку із сезонним зростанням перевезень зернових та будівельних (щебінь) вантажів, зростанням експорту та транзиту залізорудної сировини, а також активізації морських поставок вугілля для енергетики та металургів України. Експерти закликають владу вжити заходів для недопущення транспортного колапсу, у тому числі, віддати пріоритет транспортуванню українських вантажів.

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      Теги: Зерно Укрзалізниця
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