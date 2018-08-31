"Укрзалізниця" знижує вартість проїзду в пасажирських поїздах: подробиці

"Укрзалізниця" знизить вартість проїзду у пасажирських поїздах далекого сполучення, що курсують територією України. З 1 вересня вступає в дію коефіцієнт 1,02 індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні.

Про це інформує прес-служба "Укрзалізниці".

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В "Укрзалізниці" анонсували зменшення вартості проїзду в поїздах далекого сполучення. Відомо, що на жовтень буде введено ще менший коефіцієнт.

Наприклад, вартість проїзду 31 серпня за маршрутом Київ – Львів у вагоні купе поїзда № 141 коштує 347 гривень 92 копійки, а на наступну п’ятницю аналогічний квиток коштуватиме 333 гривні 92 копійки, у вагоні купе поїзда № 29 Київ – Ужгород коштує 728 гривень 19 копійок, а буде коштувати 696 гривень 39 копійок,

– пояснюють у підприємстві.

Зазначається, що коефіцієнт 1,02 діятиме до кінця місяця, після чого буде введено ще нижчий коефіцієнт – 0,93.

Додамо, що від 20 квітня 2018 року Міністерством інфраструктури визначено 13 різних календарних періодів, які впливають на вартість проїзду. Також на ціну квитка впливає день тижня, у який пасажир розпочинає подорож.

Коефіцієнти вартості проїзду стосуються всіх категорій вагонів, окрім приміських поїздів.