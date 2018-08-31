18:02
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Укрзалізниця" знижує вартість проїзду в пасажирських поїздах: подробиці

1606 Читать новость на русском
"Укрзалізниця" знижує вартість квитків: відома причина
"Укрзалізниця" знижує вартість квитків: відома причина / фото з відкритих джерел

"Укрзалізниця" знизить вартість проїзду у пасажирських поїздах далекого сполучення, що курсують територією України. З 1 вересня вступає в дію коефіцієнт 1,02 індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні.

Про це інформує прес-служба "Укрзалізниці".

Читайте також: "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на "поїзд чотирьох столиць": ціни

В "Укрзалізниці" анонсували зменшення вартості проїзду в поїздах далекого сполучення. Відомо, що на жовтень буде введено ще менший коефіцієнт.

Наприклад, вартість проїзду 31 серпня за маршрутом Київ – Львів у вагоні купе поїзда № 141 коштує 347 гривень 92 копійки, а на наступну п’ятницю аналогічний квиток коштуватиме 333 гривні 92 копійки, у вагоні купе поїзда № 29 Київ – Ужгород коштує 728 гривень 19 копійок, а буде коштувати 696 гривень 39 копійок,
– пояснюють у підприємстві.

Зазначається, що коефіцієнт 1,02 діятиме до кінця місяця, після чого буде введено ще нижчий коефіцієнт – 0,93.

Додамо, що від 20 квітня 2018 року Міністерством інфраструктури визначено 13 різних календарних періодів, які впливають на вартість проїзду. Також на ціну квитка впливає день тижня, у який пасажир розпочинає подорож.

Коефіцієнти вартості проїзду стосуються всіх категорій вагонів, окрім приміських поїздів.

Теги: Новини України Новини політики залізниця Укрзалізниця
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
сьогодні, 18:00 Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"
Крістіна Бердинських
Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
сьогодні, 17:01 Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
Блог Соцмережі
Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
сьогодні, 16:15 Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
Яніна Ткачук 9396
Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
сьогодні, 16:01 Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
сьогодні, 14:49 Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
Ірина Лаб'як
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Коли Кремль прийме рішення про звільнення Сенцова
 25 серпня , 15:15
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Динамо" хоче придбати чемпіона Нідерландів і Греції
 1 квітня 2017 , 16:15
Гвардіола може очолити збірну Аргентини з зарплатою 12 млн доларів на рік
 5 липня , 09:37
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук