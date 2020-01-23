Укрзалізницю віддадуть на 10 років в управління Deutsche Bahn, – Гончарук

Укрзалізницю планують віддати в управління на 10 років національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn. Це повинно показати, що Україна відкрита для інвестицій.

"Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", – сказав прем'єр Олексій Гончарук на "Українському сніданку" в Давосі.

А тим часом: Укрзалізниця закупила кондиціонери в депутата: їхня вартість перевищує звичайну уп'ятеро

Глава уряду наголосив, що влада України пов'язує з цим рішенням не тільки очікування про розвиток Укрзалізниці.

"Це екосистемне (рішення), яке повинне показати, що Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, для світу, для нових стандартів", – сказав Гончарук.

Попри те, що ще потрібно домовлятися і погоджувати деталі рішення і документи, "політичне рішення щодо цього вже прийнято і це вже величезний крок", додав прем’єр.

Дивіться відео виступу Гончарука на форумі в Давосі:

Що відомо про співпрацю Укрзалізниці та Deutsche Bahn

22 січня Мінінфраструктури України і Deutsche Bahn AG в Давосі підписали меморандум про взаєморозуміння для подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку Укрзалізниці.

Гончарук анонсував, що німецькі фахівці реформуватимуть управлінські механізми Укрзалізниці, а Україна повністю зберігає за собою контроль над підприємством.

Згідно з текстом меморандуму, сторони вивчатимуть можливості створення стратегічного партнерства між Укрзалізницею і DB.

Мінінфраструктури і DB також сприятимуть взаємній обробці пропозиції про розвиток залізничної мережі і рухомого складу з урахуванням сучасних стандартів екологічності та інноваційності транспорту.