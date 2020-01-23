10:01
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Укрзалізницю віддадуть на 10 років в управління Deutsche Bahn, – Гончарук

      4970 Читать новость на русском
      Укрзалізницю віддадуть в управління Deutsche Bahn на 10 років / Getty Images

      Укрзалізницю планують віддати в управління на 10 років національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn. Це повинно показати, що Україна відкрита для інвестицій.

      "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", – сказав прем'єр Олексій Гончарук на "Українському сніданку" в Давосі.

      А тим часом: Укрзалізниця закупила кондиціонери в депутата: їхня вартість перевищує звичайну уп'ятеро

      Глава уряду наголосив, що влада України пов'язує з цим рішенням не тільки очікування про розвиток Укрзалізниці.

      "Це екосистемне (рішення), яке повинне показати, що Україна безпрецедентно відкрита для інвестицій, для світу, для нових стандартів", – сказав Гончарук.

      Попри те, що ще потрібно домовлятися і погоджувати деталі рішення і документи, "політичне рішення щодо цього вже прийнято і це вже величезний крок", додав прем’єр.

      Дивіться відео виступу Гончарука на форумі в Давосі:

      Що відомо про співпрацю Укрзалізниці та Deutsche Bahn

      22 січня Мінінфраструктури України і Deutsche Bahn AG в Давосі підписали меморандум про взаєморозуміння для подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку Укрзалізниці.

      Гончарук анонсував, що німецькі фахівці реформуватимуть управлінські механізми Укрзалізниці, а Україна повністю зберігає за собою контроль над підприємством.

      Згідно з текстом меморандуму, сторони вивчатимуть можливості створення стратегічного партнерства між Укрзалізницею і DB.

      Мінінфраструктури і DB також сприятимуть взаємній обробці пропозиції про розвиток залізничної мережі і рухомого складу з урахуванням сучасних стандартів екологічності та інноваційності транспорту.

      Житловий комплекс "Урлівський-1" – оазис Лівого берега столиці
      сьогодні
      2969
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Укрзалізниця Залізниця Транспорт Міністерство інфраструктури Інвестиції Інвестиції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:00 Никакого транзита власти в России нет
      Блоги 757
      сьогодні , 08:40 Які країни наймогутніші в світі, – USNews
      Блоги 393
      3 січня , 10:00 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8409
      22 січня , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      896
      сьогодні , 07:01 Зовнішній борг країни: що це таке і кому винні українці
      Юлія Поскробок 1964
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук