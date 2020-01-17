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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Уламки здавали на металобрухт, а речі брали собі: з’явилися подробиці про збитий літак в Ірані

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      Також на місці не виявил крісел із салону літака / GettyImages

      Рештки ураженого українського літака МАУ, який збили в Тегерані, та речі людей, що загинули в авіакатастрофі, місцеві жителі Ірану порозбирали між собою.

      Коли група українських експертів вперше опинилася на місці падіння літака МАУ, то виявила, що окрім фахівців, там було й багато звичайних іранців, які ділили між собою знайдені речі. Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувин.

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      На місці падіння літака побачили купу незрозумілого народу, іранців, які збирали рештки, речі і уламки. Хто здавав на металобрухт, хто собі на пам’ять брав,
      – розповів експерт.

      Також Олександр Рувин додав, що була відсутня й фурнітура з середини літака.

      Ще були відсутні крісла. Ні одного крісла, де зберігалися уламки, ми не знайшли,
      – зазначив він.

      Олександр Рувин про слідство у справі збитого літака МАУ в Ірані: дивіться відео

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Жертви Авіакатастрофа МАУ в Ірані Конфлікт між США та Іраном Іран авіація
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