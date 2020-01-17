Уламки здавали на металобрухт, а речі брали собі: з’явилися подробиці про збитий літак в Ірані

Рештки ураженого українського літака МАУ, який збили в Тегерані, та речі людей, що загинули в авіакатастрофі, місцеві жителі Ірану порозбирали між собою.

Коли група українських експертів вперше опинилася на місці падіння літака МАУ, то виявила, що окрім фахівців, там було й багато звичайних іранців, які ділили між собою знайдені речі. Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувин.

Читайте також: За розслідуванням авіакатастрофи МАУ стежитиме 5 країн: деталі

На місці падіння літака побачили купу незрозумілого народу, іранців, які збирали рештки, речі і уламки. Хто здавав на металобрухт, хто собі на пам’ять брав,

– розповів експерт.

Також Олександр Рувин додав, що була відсутня й фурнітура з середини літака.

Ще були відсутні крісла. Ні одного крісла, де зберігалися уламки, ми не знайшли,

– зазначив він.

Олександр Рувин про слідство у справі збитого літака МАУ в Ірані: дивіться відео

Що відомо про катастрофу літака МАУ: головне



Головне про катастрофу українського Boeing 737 в Ірані / Інфографіка 24 каналу