Уламки здавали на металобрухт, а речі брали собі: з’явилися подробиці про збитий літак в Ірані
Рештки ураженого українського літака МАУ, який збили в Тегерані, та речі людей, що загинули в авіакатастрофі, місцеві жителі Ірану порозбирали між собою.
Коли група українських експертів вперше опинилася на місці падіння літака МАУ, то виявила, що окрім фахівців, там було й багато звичайних іранців, які ділили між собою знайдені речі. Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувин.
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На місці падіння літака побачили купу незрозумілого народу, іранців, які збирали рештки, речі і уламки. Хто здавав на металобрухт, хто собі на пам’ять брав,
– розповів експерт.
Також Олександр Рувин додав, що була відсутня й фурнітура з середини літака.
Ще були відсутні крісла. Ні одного крісла, де зберігалися уламки, ми не знайшли,
– зазначив він.
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Що відомо про катастрофу літака МАУ: головне
- У катастрофі літака авіакомпанії МАУ в Ірані 8 січня загинули всі 176 людей, серед яких було 11 українців.
- Пасажирський літак розбився після того, як у нього влучили ракети протиповітряної оборони. Іран спершу заперечував свою причетність до трагедії, а потім все ж визнав, що літак збили їхні військові. В Тегерані назвали цю трагедію "людською помилкою". А верховний лідер Ірану публічно висловив підтримку військовим, які влучили у літак МАУ.
- 14 січня заарештували підозрюваних у збитті Boeing 737. Того ж дня затримали й людину, яка оприлюднила відео збиття Boeing-737.
- 16 січня завершилася ідентифікація тіл усіх загиблих. Президент Володимир Зеленський заявив, що тіла українців треба повернути до 19 січня.
- Кабінет Міністрів виділив грошову допомогу сім'ям людей в авіакатастрофі. Родинам загиблих дадуть по 200 тисяч гривень допомоги.
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