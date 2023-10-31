Чоловік отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня у Донецькій області, уточнили у Командуванні медичних сил ЗСУ. У ділянці серця військового виявили уламок розміром 7Х6Х5,5 міліметри.

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Військові медики-хірурги стабілізували стан пацієнта, а тоді направили в клініку Інституту серцево-судинної хірургії імeні Амосова.

До операції пацієнта готували три дні. Втручання виявилась складним: уламок застряг у важливій структурі серця, а саме у міжшлуночковій перетинці, що топографічно дуже близько до клапанів. Тож уламок потрібно було негайно забрати,

– ідеться в повідомленні.

Операцію медики проводили в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити.

Лікарі провели складну операцію, щоб врятувати життя військового / Фото Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова



Дістати уламок допоміг спеціальний магніт / Фото Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова

А дістати металевий уламок вдалося завдяки методиці застосування неодимового магніту. Цю методику КМС розробило спільно з цивільними лікарями, і завдяки йому врятували життя уже 96 військових.