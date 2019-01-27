Бйорндалену – 45: що треба знати про живу легенду біатлону
Його прізвище важко вимовити тим, хто чує його вперше. Але ті вболівальники, які хоч трохи цікавляться зимовими видами спорту, не могли не чути про великого і могутнього "короля біатлону" Уле Ейнара Бйорндалена.
27 січня Уле Ейнару Бйорндалену виповнюється 45 років.
Про закінчення спортивної кар'єри нестримний норвежець оголосив лише у квітні 2018-го, проте навіть після цього продовжує тішити вболівальників своїми виступами не лише на біатлонних трасах.
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У день народження Бйорндалена пропонуємо згадати, чому він заслужив собі звання живої легенди.
Королями не народжуються, а стають
Займатись біатлоном майбутній чемпіон почав з легкої руки свого старшого брата Дага. У 18 – завоював першу медаль, у 19 – влаштував фурор на юніорському Чемпіонаті світу у Рупольдингу і став одразу триразовим чемпіоном світу.
20-річного Бйорндалена запросили на домашню Олімпіаду-1994 у норвезькому Ліллехамері. Проте брак досвіду не дозволив молодому біатлоністові показати хороші результати.
Про своє дитинство він часто розповідав жартівливу історію:
Я норвежець із простої селянської родини, де було дев'ять корів і п'ятеро дітей, і де коровам іноді приділяли більше уваги, ніж дітям.
Бйорндален брав участь у 6-ти Олімпіадах поспіль
13 олімпійських медалей
Після Ліллехамера Бйорндален брав участь у шести Олімпіадах поспіль і з кожної з них повертався не з порожніми руками.
На рахунку 45-річного норвезького біатлоніста: 13 медалей, привезених з Олімпійських ігор – 8 золотих, 4 срібних та 1 бронза.
Бйорндален – 8-разовий олімпійський чемпіон
До цієї планки поки ніхто з його колег по біатлонному цеху не зміг навіть наблизитись.
Олімпіада імені Бйорндалена
Живою легендою Бйорндален став після Олімпійських ігор 2002 у Солт-Лейк-Сіті.
Тоді 28-річному спортсменові не було рівних у жодній з гонок – він завоював олімпійське золото у спринті, гонці переслідування, естафеті та індивідуальній гонці.
Бйорндален виграв все золото на Олімпіаді-2002 у Солт-Лейк-Сіті
Тоді дехто жартував, що чоловічий біатлон стає нецікаво дивитись, бо всі поспіль гонки виграє нестримний норвежець.
Найтитулованіший біатлоніст в історії
Частка правди в цьому жарті таки була. Бо норвежець досі зберігає за собою титул найуспішнішого біатлоніста Чемпіонатів світу.
За понад 20 років спортивної кар'єри, починаючи з 1998 року, на світових першостях він завоював 44 медалі, із яких – 20 золотих, 14 срібних та 10 бронзових.
Цей рекорд теж залишається досі недосяжним для переслідувачів "короля".
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Шість Великих глобусів у колекції
Окрім перемог на Чемпіонатах світу, в активі у Бйорндалена 96 перемог на етапах Кубка світу, що на сьогодні також є захмарним рекордом серед біатлоністів.
Шість разів нестримний норвежець вигравав Великий кришталевий глобус загального заліку – у сезонах 1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08 та 2008/09. Крім нього, таке вдалось лише Мартену Фуркаду з Франції, якому пощастило навіть кілька років поспіль змагатись з Бйорндаленом.
Бйорндален – найтитулованіший біатлоніст в історії
У жіночому біатлоні таким же досягненням може похвалитись хіба що шведська біатлоністка Магдалена Форсберг.
Не біатлоном єдиним
Коли у біатлоні йому бувало нудно, Бйорндален випробовував свої сили у лижних гонках і навіть там відбирав медалі у титулованих лижників.
У 2006-му на етапі Кубка світу з лижних перегонів у шведському Єлліваре норвежець здобув перемогу у забігу на 15 кілометрів вільним стилем.
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40 років – далеко не межа
На Олімпійські ігри 2014 у Сочі Бйорндален пробився, коли йому вже пішов п'ятий десяток. Тоді він і повторив досягнення лижника Бьорна Делі, ставши у 40 років восьмиразовим олімпійським чемпіоном.
З Олімпіади-2014 великий і могутній Уле привіз золото у спринті та у змішаній естафеті.
З 13-ма олімпійськими медалями Бйорндален досі зберігає за собою звання найтитулованішого спортсмена Зимових Олімпійських ігор.
Олімпійські Ігри 2018 без Бйорндалена
Олімпіадою-2018 у південнокорейському Пхьончхані Бйорндален, очевидно, хотів красиво завершити свою спортивну кар'єру. Проте тренери норвезької збірної вирішили інакше.
Вже на початку року з'явилась інформація, що король Уле може не поїхати на Олімпіаду-2018 у Корею, і все банально через те, що не показує у поточному сезоні хороших результатів.
Щоб потрапити в олімпійську збірну Норвегії, тренери поставили перед біатлоністами завдання хоча б раз з початку сезону 2017-2018 потрапити у шістку найкраших в особистих гонках або двічі увійти у топ-12.
За 5 етапів Кубка світу Бйорндалену виконати цих вимог так і не вдалось. Найкращим його результатом у сезоні стало 18-ме місце в індивідуалці та гонці переслідування на першому етапі Кубка світу у шведському Естерсунді.
15 січня 2018 стало офіційно відомо, що Бйорндалена таки не взяли на Олімпіаду-2018.
Бйорндален не брав участь в Олімпіаді-2018
На його сторінці в Instagram в описі профілю й досі вказано – "Ole Einar Bjørndalen OL Pyeongchang 2018".
Не щастить у спорті – пощастить в коханні
На тій Олімпіаді за двох виступила дружина Бйорндалена – білоруська біатлоністка Дар'я Домрачева. Вона привезла з Кореї золото естафети і срібло мас-старту, а мережу облетіли емоційні фото, як чоловік вітав її з перемогою.
Бйорндален вітає Домрачеву з перемогою на Олімпійських іграх 2018
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Він уже вдруге одружений – і вдруге з біатлоністкою.
У 2006-му Бйорндален одружився з бельгійською біатлоністкою італійського походження Наталі Сантер. Шлюб тривав 6 років, спільних дітей у пари не було.
Роман з успішною білорускою Домрачевою Бйорндалену приписували вже давно. Чутки про стосунки пара підтвердила лише навесні 2016-го, сповістивши, що вже восени вони чекають на народження дитини.
У липні того ж року Бйорндален і Домрачева таки одружились, а 1 жовтня 2016 року у них народилась донька Ксенія.
Бйорндален одружився з білоруською біатлоністкою Домрачевою
Після закінчення професійної кар'єри у спортсмена, очевидно, з'явилось більше часу на сім'ю.
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У соцмережах він публікує багато фото з дружиною, разом вони їздять й на етапи Кубка світу з біатлону та інших зимових видів спорту, у яких вже беруть участь не як спортсмени, а як зіркові вболівальники.
Дар'я Домрачева та Уле Ейнар Бйорндален завершили спортивну кар'єру у 2018-му
Уле Ейнар Бйорндален з донько Ксенією
Бйорндален і Домрачева їздять на етапи Кубка світу з біатлону вже у ролі вболівальників
Зіркове подружжя насолоджується заслуженим відпочинком