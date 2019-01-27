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      Бйорндалену – 45: що треба знати про живу легенду біатлону

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      Уле Ейнар Бйорндален святкує 45-й день народження
      Уле Ейнар Бйорндален святкує 45-й день народження / Колаж 24 каналу

      Його прізвище важко вимовити тим, хто чує його вперше. Але ті вболівальники, які хоч трохи цікавляться зимовими видами спорту, не могли не чути про великого і могутнього "короля біатлону" Уле Ейнара Бйорндалена.

      27 січня Уле Ейнару Бйорндалену виповнюється 45 років.

      Про закінчення спортивної кар'єри нестримний норвежець оголосив лише у квітні 2018-го, проте навіть після цього продовжує тішити вболівальників своїми виступами не лише на біатлонних трасах.

      Дивіться також: Бйорндален відсвяткував закінчення кар'єри гучною вечіркою: фото, відео

      У день народження Бйорндалена пропонуємо згадати, чому він заслужив собі звання живої легенди.

      Королями не народжуються, а стають

      Займатись біатлоном майбутній чемпіон почав з легкої руки свого старшого брата Дага. У 18 – завоював першу медаль, у 19 – влаштував фурор на юніорському Чемпіонаті світу у Рупольдингу і став одразу триразовим чемпіоном світу.

      20-річного Бйорндалена запросили на домашню Олімпіаду-1994 у норвезькому Ліллехамері. Проте брак досвіду не дозволив молодому біатлоністові показати хороші результати.

      Про своє дитинство він часто розповідав жартівливу історію:

      Я норвежець із простої селянської родини, де було дев'ять корів і п'ятеро дітей, і де коровам іноді приділяли більше уваги, ніж дітям.

      Бйорндален біатлон
      Бйорндален брав участь у 6-ти Олімпіадах поспіль

      13 олімпійських медалей

      Після Ліллехамера Бйорндален брав участь у шести Олімпіадах поспіль і з кожної з них повертався не з порожніми руками.

      На рахунку 45-річного норвезького біатлоніста: 13 медалей, привезених з Олімпійських ігор – 8 золотих, 4 срібних та 1 бронза.

      Бйорндален Олімпійські ігри
      Бйорндален – 8-разовий олімпійський чемпіон

      До цієї планки поки ніхто з його колег по біатлонному цеху не зміг навіть наблизитись.

      Олімпіада імені Бйорндалена

      Живою легендою Бйорндален став після Олімпійських ігор 2002 у Солт-Лейк-Сіті.

      Тоді 28-річному спортсменові не було рівних у жодній з гонок – він завоював олімпійське золото у спринті, гонці переслідування, естафеті та індивідуальній гонці.

      Бйорндален Олімпіада-2002 Солт-Лейк-Сіті
      Бйорндален виграв все золото на Олімпіаді-2002 у Солт-Лейк-Сіті

      Тоді дехто жартував, що чоловічий біатлон стає нецікаво дивитись, бо всі поспіль гонки виграє нестримний норвежець.

      Найтитулованіший біатлоніст в історії

      Частка правди в цьому жарті таки була. Бо норвежець досі зберігає за собою титул найуспішнішого біатлоніста Чемпіонатів світу.

      За понад 20 років спортивної кар'єри, починаючи з 1998 року, на світових першостях він завоював 44 медалі, із яких 20 золотих, 14 срібних та 10 бронзових.

      Цей рекорд теж залишається досі недосяжним для переслідувачів "короля".

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      Шість Великих глобусів у колекції

      Окрім перемог на Чемпіонатах світу, в активі у Бйорндалена 96 перемог на етапах Кубка світу, що на сьогодні також є захмарним рекордом серед біатлоністів.

      Шість разів нестримний норвежець вигравав Великий кришталевий глобус загального заліку – у сезонах 1997/98, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08 та 2008/09. Крім нього, таке вдалось лише Мартену Фуркаду з Франції, якому пощастило навіть кілька років поспіль змагатись з Бйорндаленом.

      Бйорндален біатлон
      Бйорндален – найтитулованіший біатлоніст в історії

      У жіночому біатлоні таким же досягненням може похвалитись хіба що шведська біатлоністка Магдалена Форсберг.

      Не біатлоном єдиним

      Коли у біатлоні йому бувало нудно, Бйорндален випробовував свої сили у лижних гонках і навіть там відбирав медалі у титулованих лижників.

      У 2006-му на етапі Кубка світу з лижних перегонів у шведському Єлліваре норвежець здобув перемогу у забігу на 15 кілометрів вільним стилем.

      Дивіться також: Спорт IQ. Біатлон

      40 років – далеко не межа

      На Олімпійські ігри 2014 у Сочі Бйорндален пробився, коли йому вже пішов п'ятий десяток. Тоді він і повторив досягнення лижника Бьорна Делі, ставши у 40 років восьмиразовим олімпійським чемпіоном.

      З Олімпіади-2014 великий і могутній Уле привіз золото у спринті та у змішаній естафеті.

      З 13-ма олімпійськими медалями Бйорндален досі зберігає за собою звання найтитулованішого спортсмена Зимових Олімпійських ігор.

       

      Begge gull medaljene fra OL.

      Допис, поширений Ole Einar Bjørndalen (@oleeinarbjorndalen)


      Олімпійські Ігри 2018 без Бйорндалена

      Олімпіадою-2018 у південнокорейському Пхьончхані Бйорндален, очевидно, хотів красиво завершити свою спортивну кар'єру. Проте тренери норвезької збірної вирішили інакше.

      Вже на початку року з'явилась інформація, що король Уле може не поїхати на Олімпіаду-2018 у Корею, і все банально через те, що не показує у поточному сезоні хороших результатів.

      Щоб потрапити в олімпійську збірну Норвегії, тренери поставили перед біатлоністами завдання хоча б раз з початку сезону 2017-2018 потрапити у шістку найкраших в особистих гонках або двічі увійти у топ-12.

      За 5 етапів Кубка світу Бйорндалену виконати цих вимог так і не вдалось. Найкращим його результатом у сезоні стало 18-ме місце в індивідуалці та гонці переслідування на першому етапі Кубка світу у шведському Естерсунді.

      15 січня 2018 стало офіційно відомо, що Бйорндалена таки не взяли на Олімпіаду-2018.

      Бйорндален Олімпійські ігри

      Бйорндален не брав участь в Олімпіаді-2018

      На його сторінці в Instagram в описі профілю й досі вказано – "Ole Einar Bjørndalen OL Pyeongchang 2018".

      Бйорндален Олімпіада-2018

      Не щастить у спорті – пощастить в коханні

      На тій Олімпіаді за двох виступила дружина Бйорндалена – білоруська біатлоністка Дар'я Домрачева. Вона привезла з Кореї золото естафети і срібло мас-старту, а мережу облетіли емоційні фото, як чоловік вітав її з перемогою.

      Бйорндален Домрачева Олімпіада 2018
      Бйорндален вітає Домрачеву з перемогою на Олімпійських іграх 2018

      Читайте також: Король в біатлоні і король в житті, – Домрачева зворушливо про Бйорндалена

      Він уже вдруге одружений – і вдруге з біатлоністкою.

      У 2006-му Бйорндален одружився з бельгійською біатлоністкою італійського походження Наталі Сантер. Шлюб тривав 6 років, спільних дітей у пари не було.

      Роман з успішною білорускою Домрачевою Бйорндалену приписували вже давно. Чутки про стосунки пара підтвердила лише навесні 2016-го, сповістивши, що вже восени вони чекають на народження дитини.

      У липні того ж року Бйорндален і Домрачева таки одружились, а 1 жовтня 2016 року у них народилась донька Ксенія.

      Домрачева Бйорндален
      Бйорндален одружився з білоруською біатлоністкою Домрачевою

      Після закінчення професійної кар'єри у спортсмена, очевидно, з'явилось більше часу на сім'ю.

      Читайте також: Подружжя легендарних біатлоністів екзотично відзначили вихід на спортивну пенсію: фото

      У соцмережах він публікує багато фото з дружиною, разом вони їздять й на етапи Кубка світу з біатлону та інших зимових видів спорту, у яких вже беруть участь не як спортсмени, а як зіркові вболівальники.

      Домрачева Бйорндален біатлон
      Дар'я Домрачева та Уле Ейнар Бйорндален завершили спортивну кар'єру у 2018-му

      Бйорндален донька Ксенія
      Уле Ейнар Бйорндален з донько Ксенією

      Дарья Домрачева Уле Ейнар Бйорндален пенсія
      Бйорндален і Домрачева їздять на етапи Кубка світу з біатлону вже у ролі вболівальників

      Бйорндален Домрачева
      Зіркове подружжя насолоджується заслуженим відпочинком

      Автор: Наталя Сколоздра
      Теги: Новини біатлону Спорт Публікації Норвегія Сочі-2014 Олімпіада 2018
      Джерело: 24 Канал
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