Ультиматум Росії в ТКГ: на які поступки готовий іти Кравчук
Росія висунула ультиматум через постанову Верховної Ради про місцеві вибори. Відтак, російська сторона хоче, аби ця постанова відповідала мінським домовленостям. Леонід Кравчук, зі свого боку запевняє: він ніколи не підпише документів, що стосуються суверенітету, державної незалежності та територіальної цілісності України.
Про це глава української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу розповів в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.
До теми Представники бойовиків хочуть зірвати нормандську зустріч: що їм пообіцяв Кравчук
Вони поставили це питання. У мене одне завдання: зняти будь-які можливі блокування, якщо це не стосується суверенітету, державної незалежності України та територіальної цілісності. Таких документів я ніколи не підпишу і ні до кого звертатися не буду,
– сказав Кравчук.
Він також пояснив, в чому полягає вимога російської сторони до України:
- Нібито в українському законі відступили від мінських угод та від формули Штайнмаєра. Це – головна причина.
- За словами Кравчука, будь-які питання, що були на обговореннях, російська сторона завершувала так: "ми можемо погодитися, але обов'язково, щоб було записано, що цей документ, який ми погоджуємо, набере чинності тільки після того, як зміст закону (про місцеві вибори – 24 канал) буде відповідати мінським угодам".
- Кравчук додав, що розбіжності щодо цієї постанови полягають у тому, що "вибори не можуть проходити на окупованих територіях зараз".
"Вони не заперечують, щоб (вибори відбувалися – 24 канал) у всій Україні, але щоб не писати, що вони не можуть відбуватися на окупованих територіях. Тобто Рада має зняти саме це положення. І тоді буде розблокована наша робота, наш рух вперед", – зазначив він.
- За його словами, в постанові має бути вказано, що місцеві вибори відбуваються "в Україні".
"Відбуваються в Україні. Все. Крапка", – додав Кравчук.
Важливо Нові ділянки розмінування та розведення: деталі першої мінської ТКГ за участю Кравчука та Фокіна