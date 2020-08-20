Росія висунула ультиматум через постанову Верховної Ради про місцеві вибори. Відтак, російська сторона хоче, аби ця постанова відповідала мінським домовленостям. Леонід Кравчук, зі свого боку запевняє: він ніколи не підпише документів, що стосуються суверенітету, державної незалежності та територіальної цілісності України.

Про це глава української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу розповів в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

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Вони поставили це питання. У мене одне завдання: зняти будь-які можливі блокування, якщо це не стосується суверенітету, державної незалежності України та територіальної цілісності. Таких документів я ніколи не підпишу і ні до кого звертатися не буду,

– сказав Кравчук.

Він також пояснив, в чому полягає вимога російської сторони до України:

Нібито в українському законі відступили від мінських угод та від формули Штайнмаєра. Це – головна причина.

За словами Кравчука, будь-які питання, що були на обговореннях, російська сторона завершувала так: "ми можемо погодитися, але обов'язково, щоб було записано, що цей документ, який ми погоджуємо, набере чинності тільки після того, як зміст закону (про місцеві вибори – 24 канал) буде відповідати мінським угодам".

Кравчук додав, що розбіжності щодо цієї постанови полягають у тому, що "вибори не можуть проходити на окупованих територіях зараз".

"Вони не заперечують, щоб (вибори відбувалися – 24 канал) у всій Україні, але щоб не писати, що вони не можуть відбуватися на окупованих територіях. Тобто Рада має зняти саме це положення. І тоді буде розблокована наша робота, наш рух вперед", – зазначив він.

За його словами, в постанові має бути вказано, що місцеві вибори відбуваються "в Україні".

"Відбуваються в Україні. Все. Крапка", – додав Кравчук.

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Зверніть увагу! Кравчук розповів, що з цим питанням Росія пов’язала усі інші: і щодо обміну полоненими, і щодо зустрічі радників у нормандському форматі.