Ультрас "Динамо" готують несподіваний флешмоб у матчі проти "Шахтаря"

Уболівальники "Динамо" закликали принести на найближчий домашній матч проти "Шахтаря" туалетний папір на знак протесту проти дій Федерації футболу України.

Фанати київського "Динамо" вважають, що рішення ФФУ стали не дорожчими за туалетний папір, тому організовують акцію протесту на матчі проти "Шахтаря".

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У своєму листі кияни перерахували 12 суперечливих рішень ФФУ:

Призначення Павелка т.в.о. президента ФФУ з порушенням регламенту, призначення в КДК ФФУ людей, які не працювали у футбольній сфері, безкарність "Маріуполя" та "Гірник-Спорту" за договірний матч, технічна поразка "Полтави" в Кубку проти "Шахтаря" через погане поле, попадання "Вереса" в УПЛ не за спортивним принципом, збільшення покарання "Динамо" за поведінку фанатів під час Суперкубка-2017 після апеляції, м'яке покарання гравців і тренерів "Шахтаря" за напад на арбітра після матчу із "Зорею", врахування 6 місяців ігрової кар'єри Срни до терміну 17-місячної дискваліфікації за допінг, прощення Бернарда за непристойний жест в бік фанатів "Динамо", звинувачення Циганкова в симуляції після фолу Веллінгтона Нема в останньому турі минулого чемпіонату, допуск стадіону "Десни" до участі в УПЛ, м'яке покарання Ісмаїлі за удар суперника в обличчя.

Цікаво, що це вже не перший випадок використання туалетного паперу на футбольних матчах. Наприклад, перед матчем чемпіонату Бельгії "Стандарт" – "Андерлехт" вболівальники влаштували красивий флешмоб, використавши туалетний папір, коли тисячі вболівальників одночасно викинули свої рулони паперу на футбольне поле.

Нагадаємо, матч 3 туру "Динамо" – "Шахтар" відбудеться в Києві 3 серпня на НСК "Олімпійський". Початок о 19.00.

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