Ультрас в Одесі затримали не через патріотичний банер: у поліції назвали справжню причину

8 грудня в Одесі після футбольного матчу "Чорноморець" – "Ворскла" правоохоронці затримали ультрас за хуліганські дії, використання піротехніки і напад на патрульних, а не за патріотичний банер "Кремль, покайся!".

Про це повідомив радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook.

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Ряд ЗМІ поширює інформацію начебто в Одесі під час футбольного матчу правоохоронці затримали представників ультрасу за патріотичні та націоналістичні гасла посилаючись на блогера Романа Синіцина. Хочу зазначити, що це абсолютна маячня... Під час матчу були здійснені хуліганські дії з застосуванням потужної піротехніки, що привело до зупинки матчу та численних звернень від інших глядачів та адміністрації до правоохоронців, щоб вгамувати хуліганів,

– розповів він.

За словами поліцейського, футбольні фани своїми бешкетними діями пошкодили піротехнікою сидіння для глядачів.

Він додав, що поліцейські не втручались в дії фанатів і навіть не заходили безпосередньо на стадіон.

Вже після матчу, правоохоронці вирішили доставити одного з фанів до райвідділку для складання адмінпаперів, але частина ультрас почали фізично перешкоджати поліцейським.

"Тож додатково до райвідділу поїхало ще близько 12 осіб в адміністративному порядку, де на них були складені протоколи та проведена виховна бесіда. Ключове тут, цих осіб затримано не на стадіоні, а вже після матчу на вулиці, за напад на патрульних", – наголосив Форостяк.

Нагадаємо, раніше волонтер Роман Сініцин розповів, що в Одесі після футбольного матчу "Чорноморець" – "Ворскла" правоохоронці побили і затримали ультрас. За його словами, фанів затримали через те, що вони вивісили банер "Кремль, покайся!" і назви українських кораблів, захоплених Росією – "Бердянськ", "Нікополь", "Яни Капу", використавши при цьому димові шашки та фаєри.