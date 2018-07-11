15:05
11 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
24°C 18°C
  • четвер
    28°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 19°C
  • субота
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. На Дерипаска посипалися біди. Мафія по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 10 липня
Вєсті.UA. Як Луценко виганяв злого духа. Бджоли Ляшка
Вєсті.UA
20:43, 10 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Ультрас загребського "Динамо" підтримали Віду та Вукоєвича плакатом "Слава Україні"

688 Читать новость на русском
Ультрас "Динамо" Загреб
Ультрас "Динамо" Загреб

Ультрас "Динамо" (Загреб) "Bad Blue Boys" виступили проти рішення Хорватського футбольного союзу, звільнити Огнена Вукоєвича з національної збірної, через спільний відеоролик з гравцем "картатих" Домагоєм Відою.

Фанати розмістили в інтернеті фото, на якому вони позують з банерами "Слава Україні" та "HNS – сепаратисти", а також прапором полку "Азов". Фото зроблено символічно на вулиці Українській в Загребі.

Таким чином загребські ультрас висловили свою підтримку Україні та протест проти дій Хорватського футбольного союзу, назвавши останніх сепаратистами.

Читайте також: ФІФА вирішила повторно розглянути інцидент з Відою за вигук "Слава Україні!"

Зазначимо, що Віда виступав за "Динамо" Загреб з 2011-го по 2012 роки. Вукоєвич грав в загребському клубі з 2006-го по 2008 рік і з 2014-го по 2015-ий.

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!". Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Динамо Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
9 липня, 10:00 Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
2864
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
Вже не Вакарчук: хто лідирує у президентській гонці за рік до виборів – оновлені дані
 26 червня , 14:59
День Петра і Павла: дата та традиції святкування в Україні
12 липня , 07:10
Не "Північний потік", – експерт назвав головну газову загрозу для України
 9 квітня , 22:50
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук