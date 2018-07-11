Ультрас загребського "Динамо" підтримали Віду та Вукоєвича плакатом "Слава Україні"

Ультрас "Динамо" (Загреб) "Bad Blue Boys" виступили проти рішення Хорватського футбольного союзу, звільнити Огнена Вукоєвича з національної збірної, через спільний відеоролик з гравцем "картатих" Домагоєм Відою.

Фанати розмістили в інтернеті фото, на якому вони позують з банерами "Слава Україні" та "HNS – сепаратисти", а також прапором полку "Азов". Фото зроблено символічно на вулиці Українській в Загребі.

Таким чином загребські ультрас висловили свою підтримку Україні та протест проти дій Хорватського футбольного союзу, назвавши останніх сепаратистами.

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Зазначимо, що Віда виступав за "Динамо" Загреб з 2011-го по 2012 роки. Вукоєвич грав в загребському клубі з 2006-го по 2008 рік і з 2014-го по 2015-ий.

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!". Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".