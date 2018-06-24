Уляна Супрун розказала про епідемію туберкульозу в Україні

На платформі дистанційного навчання Центр громадського здоров'я МОЗ України відкрито новий навчальний онлайн-курс: “Інфекційний контроль за туберкульозом для працівників первинної медико-санітарної допомоги“.

Про це в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Цей курс є частиною програми підвищення кваліфікації для працівників первинки, проте участь можуть взяти всі охочі. В курсі заплановані відеолекції, рекомендації з навчальної літератури та багато корисних посилань,

– пише Супрун.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я зауважила, що майже кожен четвертий випадок туберкульозу в Україні - це мультирезистентний туберкульоз.

"Тобто такий, що не піддається лікуванню дуже ефективними протитуберкульозними препаратами. За кількістю хворих із такою формою туберкульозу ми є одним зі світових лідерів, – пише Уляна Супрун.

Додаткові знання про хворобу – один з ефективних шляхів боротьби з нею, – підсумувала Супрун.

Зазначається що за останні 5 років розроблені та протестовані різні моделі надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз. Проте ще потрібно багато роботи, щоб ці моделі запрацювали повноцінно.

Нагадаємо, раніше виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун попередила про загрозливий для здоров’я людини стиль куріння – дуальний або подвійний.