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      Улюблені герої оживуть: Disney співпрацюватиме з українською компанією доповненої реальності

      Зроблено в Україні 118 Читать новость на русском

      Розробки української компанії Live Animation викликають захоплення й усмішки. Звичайну розмальовку чи книжку вони перетворюють на інтерактивну гру, коли всі герої оживають у смартфоні. Після п'яти років на ринку доповненої реальності на українських розробників звернула увагу компанія Disney і вже підписала з ними контракт.

      Як все починалось

      У 2014 році Андрієві Тимошенку, директору Live Animation, спало на думку оживляти фотографії: розробляти для фотостудій фони, які за допомогою аплікації та наведеного смартфона починали рухатися.

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      Ідея здавалася цікавою, але не "вистрілила". На той час Андрій інвестував у технологію кругленьку суму, тож не було іншого виходу, як продовжувати. До цього Андрій вже мав широкий досвід ведення бізнесу.

      "Всі мої бізнеси були пов'язані з чимось, чого на той момент не було на ринку. Наприклад, в 1992 році я орендував чотири квартири, зробив в них ремонт і здавав подобово. Через три роки у мене вже була велика мережа – приблизно 30 квартир по Києву. Потім з'явився прокат автомобілів. Ще був маленький завод з виробництва верстатів для рекламно-сувенірної продукції. Верстат, до речі, я винайшов сам", – розповів Андрій Тимошенко в інтерв'ю виданню MC.today.

      Однак щоразу Андрієві ставало нудно, і основан з причин – відсутьність новизни продукції.

      Я закінчував займатися бізнесами з різних причин, але основна – пропадала новизна і ставало нудно. Коли все створено і класно працює, немає перешкод і екстриму. У таких випадках або продаю компанію, або ставлю керуючих – і починаю шукати щось нове,
      – поділився Андрій Тимошенко.

      андрій тимошенко
      Директор Live Animation Андрій Тимошенко

      Живі герої на зошитах

      Після того, як перша ідея не "вистрілила", вирішили наносити такі ж малюнки, які можуть оживати, на футболки, горнятка чи зошити. От з останнім спрацювало. Перший наклад у 100 тисяч зошитів продали за 2 дні. Тоді Live animation й визначилося зі свою нішею: їхня цільова аудиторія – діти! Вони люблять мультики і смартфони, а головне – вірять у фантастичний світ улюблених героїв.

      Відео: герой з обкладинки зошита оживає у смартфоні

      Анімована розмальовка

      Успішним проектом стала анімована розмальовка. Кияни розробили 32 малюнки, які батьки видруковують на звичайному принтері. Після того, як юний митець розмалює героя, він оживає саме в тих кольорах, які обрала дитина. Зараз оцінка аплікацій на плеймаркеті становить 4,3, що є хорошим показником.

      Live Animation
      Розмальовки оживають на очах у дітей

      Live Animation
      Герої будуть тих кольорів, якими їх розмалює дитина

      Технологію доповненої реальності найбільше люблять маркетологи. Діти настільки звикають до персонажа, що хочуть і надалі стежити за його пригодами, а, відповідно, обсяги продажів зростають. Наприклад, кияни розробляли персонажів та мультфільми для виробника морозива, а згодом і для кондитерських виробів.

      Книги, які ожили, і підкорили світ

      Та справжнім проривом стала казка Льюіса Керола. Пригоди "Аліси в країні чудес" настільки вразили малих читачів, що вдалося продати кілька сотень тисяч примірників, а це для українського книжкового бізнесу – нечуваний успіх.

      Відео: герої книги "Аліса в країні чудес" оживають і розповідають свою історію

      Та головне – саме цей проект відкрив доступ до американського ринку. Українці почали співпрацювати з американським видавництвом і підготували для нього кілька анімованих книг: "Троє поросят", "Червона шапочка", "Маша і три ведмеді". 

      Відео: доповнена реальність книги "Червона шапочка"

       
      Усі вони потрапили на полиці супермаркету "Волмарт", а наклад сягнув 250 тисяч примірників. Пишаються кияни й тим, що ці книжки були відзначені нагородою "Вибір батьків" – однією з найпрестижніших у категорії дитячих продуктів. А після п'яти років на ринку доповненої реальності на українських розробників звернула увагу компанія Disney і вже підписала з ними контракт. Залишається чекати на спільний проект!

      Не тільки розваги

      На своїй сторінці у фейсбук компанія опублікувала результати опитування 19 країн, де респонденти відповіли на питання, для чого вони б хотіли використовувати доповнену реальність.

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      "Технологія розширеної реальності стрімко розвивається. Незважаючи на те, що доповнену реальність найчастіше використовувалася в сфері розваг, тепер вона стає потужним маркетинговим інструментом для всіх сфер. Компанія Accenture провела дослідження в 2018 році, в якому взяли участь 21 000 осіб з 19 країн" – йдеться в повідомленні.

      За результатами, респонденти хотіли б використовувати доповнену реальність для таких цілей:

      • 67% хочуть дізнатися більше про місце, яке вони відвідують;
      • 67% хочуть вивчати нові навички або методи;
      • 61% хочуть уявити, як може виглядати одяг;
      • 58% хочуть переглядати посібники з 3D-продуктів;
      • 54% хочуть купувати предмети побуту та меблі;
      • 47% хочуть грати в ігри.

       

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      Теги: Новини України Смартфони Зроблено в Україні Діти і неповнолітні Ігри
      Джерело: 24 канал
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