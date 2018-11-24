Улюблений пропагандист Путіна виявився вірним найзапеклішому ворогу Кремля: резонансі деталі

У Росії "Фонд боротьби з корупцією", який очолює опозиціонер Олексій Навальний, з'ясував, що ведучий одного з найбільш пропагандистських телеканалів "Россия 1" Сергій Брильов має британське підданство. Також організація знайшла у власності його дружини недешеву нерухомість у Лондоні.

Відповідне відео з’явилося у Youtube.

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Як мовиться у розслідування, активістам вдалося знайти Брильова та його дружину Ірину у списках виборців у лондонському районі Ноттінг Хілл.

Так, за даними "Фонду боротьби з корупцією", їх внесли туди в 2001 році, а за британськими законами, голосувати можуть лише піддані Великобританії або громадяни Євросоюзу та британської Співдружності, які постійно живуть у країні.

Крім того, Фонду стало відомо, у власності дружини Брильова є квартира у Лондоні, вартість якої становить 700 тисяч фунтів (близько 25 мільйонів гривень). Також Ірина Брильова має частку у керуючій компанії багатоквартирного будинку.

Як підкреслюють антикорупціонери, усю цю нерухомість було придбано без кредитів і позик в лютому 2016 року.

Розслідування "Фонду боротьби з корупцією" про пропаганлиста Брильова: дивіться відео

Нагадаємо, наразі взаємини між Британією та Росією перебувають у вельми натягнутому стані. Річ – у тому, Королівство вважає, що саме Кремль стоїть за отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Відтак, 14 березня 2018 року прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. А згодом до неї ще приєдналися 30 країн світу та НАТО, які заявили про видворення загалом 152 російських дипломатів.



У відповідь на це Росія заявила про дзеркальні заходи – зокрема, Кремль оголосив персонами нон грата 23 дипломатичних співробітника посольства Великобританії, а також відкликав свою згоду на відкриття Генерального консульства Великобританії у Санкт-Петербурзі та припинив роботу Британської Ради на території РФ.

Що відомо про Сергія Брильова? Він є ведучим передачі "Вести в субботу" на телеканалі "Россия 1". З 2006 року Брильов зайняв посаду заступника директора цього ж телеканалу. Журналіст також є відомим тимЮ що коментував прямі трансляції президентських інавгураційних в 2004, 2008, 2012 і 2018 роках. З 2012 року він постійно бере участь у щорічних "Розмовах з Дмитром Медведєвим", а також веде "Прямі лінії з Володимиром Путіним".