Улюблений співак Путіна влаштував надзвичайну ситуацію на Кримському мості: відео

На Кримському мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії, 16 липня приблизно об 11 годині ранку утворився величезний затор.

Про це повідомляє місцевий ресурс Керч.ФМ.

Як виявилося, на скандальному мості знімають кліп Миколи Расторгуєва, соліста відомого російського гурту "Любе".

Через зйомки, робітники перекрили одну зі смуг дороги, і встановили на ній конуси і попереджувальні дорожні знаки.

На Кримському мості знімають кліп лідера гурту "Любе" Расторгуєва: відео

Відео довжелезного затору на Кримському мості:

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.