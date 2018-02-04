Ума Турман розповіла про ворожнечу з Тарантіно, яка ледь не коштувала їй життя: відео

Американська актриса у своєму розгорнутому інтерв’ю поділилась шокуючими спогадами про її молодість та як особиста ворожнеча з легендарним Квентіном Тарантіно їй ледь не коштувала життя.

Про це вона розповіла у The New York Times.

Спочатку 47-річна зірка кіно розповіла, як 25 років тому скандальний продюсер Гарві Вайнштейн згвалтував її в одному з лондонських готелів та навіть погрожував їй зруйнувати кар’єру, якщо вона обмовиться комусь про цей випадок.

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Однак Турман згадала і про Квентіна Тарантіно, який спочатку осуджував її негативну реакцію до Вайнштейна, тому що це може мати негативні наслідки на роботу у фільмі "Убити Білла", продюсером якого був Гарві.

О, бідний Харві, все намагається отримати дівчаток, яких не може мати,

– так Тарантіно відповідав на зізнання Турман про згвалтування Вайнштейном.

Згодом подібна розмова між ними відбулась знову, і він поговорив з Гарві, щоб той вибачився перед Турман, – пізніше він таки приніс їй свої слова вибачення.

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Але на зйомках фільму "Убити Білла" трапився один жахливий випадок, через який постраждала Турман. У картині героїня Уми повинна була їхати на автомобілі вбивати Білла, але вона побоювалася, що машина, на якій механічна коробка передач була перероблена під автомат, може підвести її. Через це вона просила Тарантіно, щоб замість неї в цій сцені зняли каскадера.

Квентін прийшов в мій трейлер і не хотів чути ніяких "ні". Він був у люті... Але я була налякана. Він сказав: "Обіцяю тобі, що машина в порядку. Це пряма ділянка дороги",

– пригадала актриса.



Кадр з фільму "Убити Білла"

Але, на жаль, все вийшло не так, як обіцяв Тарантіно. Машина все ж врізалася в пальму, через що Ума сильно постраждала.

Кермо вперлося мені в живіт, а ноги були затиснуті піді мною. Я відчувала пекучий біль і думала "Боже, і більше ніколи не зможу ходити". Коли я вийшла з лікарні, з коміром на шиї, пошкодженими колінами, великою гулею на голові та струсом, я захотіла побачити машину і була дуже засмучена. У нас із Квентіном сталася величезна сварка, і я звинуватила його в тому, що він намагався вбити мене. А він розізлився, як я розумію, бо не вважав, що намагався мене вбити,

– додала Ума Турман.



Ума Турман і Квентін Тарантіно на знімальному майданчику "Убити Білла"

Через кілька тижнів після аварії Ума Турман попросила передати їй запис інциденту, але кінокомпанія погодилася зробити це тільки в обмін на підписання відмови від претензій за моральну шкоду, завдану переглядом кадрів. Турман тоді відповіла відмовою і змогла здобути відео тільки 15 років по тому.

Після цього їхні відносини значно погіршились і подальша співпраця перетворилась на "бійку в багнюці з дуже лютим братом". Навіть у сцені, де актрисі плює в лице герой Майкла Медсена, насправді це робить Тарантіно, і ланцюгом її душить теж він.

Нагадаємо, що після розгорнення секс-скандалу в Голлівуді, Тарантіно зізнався, що знав про негідну поведінку Вайнштейна, і дуже картається, що нічого не вдіяв.