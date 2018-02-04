Ума Турман вперше відверто розповіла про сексуальні домагання Гарві Вайнштейна

Американська актриса Ума Турман, яка неодноразово натякала на домагання зі сторони скандального кінопродюсера Гарві Вайнштейна, розповіла правду, яку приховувала декілька десятків років.

Про це зірка розповіла в інтерв’ю The New York Times.

Американська актриса зізналась, що перший інцидент трапився в одному з готелів Парижа, де запропонував разом попаритися в сауні, але тоді отримав від неї відмову. В той час вона була з Гарві в чудових робочих стосунках та добре спілкувалась з його дружиною.

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Однак через деякий час вони зустрілися в номері готелю в Лондоні, де продюсер і згвалтував актрису.

Він штовхнув мене вниз. Спробував вилізти на мене. Намагався роздягнутися. Він робив купу неприємних речей. Але він не став опиратися і не зміг примусити мене. Ти відчуваєш себе як тварина, яка старається вислизнути, ніби ящірка,

– розповіла правду Ума Турман.

На наступний день зірка отримала від Вайнштейна "вульгарний букет" жовтих троянд із запискою "У тебе чудові інстинкти". Після цього Турман вирішила взяти із собою подругу Ілону Херман, щоб поговорити про жахливий випадок, однак на запрошення зустрітись у готельному барі Гарві покликав її без Ілони у його номер знову, де пообіцяв занапастити її кар’єру, якщо вона комусь щось розкаже.



Ума Турман, Гарві Вайнштейн і Jay-Z

В той час представник Гарві Вайнштейна, Бен Брафман, у виданні The Hollywood Reporter заявив, що Гарві Вайнштейн справді залицявся до актриси, але не застосовував жодного фізичного контакт з Турман.

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Вайнштейн засмучений і здивований тим, чому його друг і колега пані Турман вичікувала 25 років, перед тим, як звинуватити його,

– зазначив представник продюсера.

Також у заяві йшлось про те, що "містер Вайнштейн визнає загравання з пані Турман в Англії після того, як він невірно зрозумів її сигнали в Парижі, однак він тоді негайно вибачився".

Зі слів Турман, "вибачення нашвидкоруч" вона дочекалася лише після того, як у конфлікт втрутився Квентін Тарантіно.

"Гарві скоїв напад на мене, але це мене не вбило", – зазначила Турман.

Довідка: Ума Турман знялася у таких фільмах Гарві Вайнштейна як "Кримінальне чтиво" і "Убити Білла".