Умер Кобзон: посмотрим, как по людоеду в рейхе будут скорбеть
Говорят, Кобзон +...
Мне, в принципе, пофиг, не проверял. Два слова. Образ творческой личности, певца для него был всего лишь образом. На самом деле страшный был человек, очень серьезный бандит, убийца.
Мне рассказывали люди, близкие к органам, что в 90-х он собственноручно людей убивал, про заказанных — и говорить нечего.
Поэтому, когда он стал за убийства украинцев, я не удивился совсем. И в качестве идеолога, и лично крови на нем по горло. Посмотрим, как по людоеду в рейхе будут скорбеть.
Автор: Айдер Муждабаев. Источник: Обозреватель
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Джерело: 24 Канал
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