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Умер Кобзон: посмотрим, как по людоеду в рейхе будут скорбеть

1822
Кобзон умер
Кобзон умер / VistaNews.ru

Говорят, Кобзон +...

Мне, в принципе, пофиг, не проверял. Два слова. Образ творческой личности, певца для него был всего лишь образом. На самом деле страшный был человек, очень серьезный бандит, убийца.

Мне рассказывали люди, близкие к органам, что в 90-х он собственноручно людей убивал, про заказанных — и говорить нечего.

Поэтому, когда он стал за убийства украинцев, я не удивился совсем. И в качестве идеолога, и лично крови на нем по горло. Посмотрим, как по людоеду в рейхе будут скорбеть.

Автор: Айдер Муждабаев. Источник: Обозреватель

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Публікації Новини Росії Україна – Росія Помер Йосип Кобзон
Джерело: 24 Канал
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