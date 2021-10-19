"Умисне вбивство": смерть брата мера Кривого Рогу Павлова почали розслідувати

Правоохоронці 19 жовтня почали розслідувати смерть Андрія Павлова – брата загиблого мера Кривого Рогу Констянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його друг днем раніше.

Наразі справу розслідують за статтею про умисне вбивство. Та слід зазначити, що це може невдовзі змінитися.

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Як можуть змінити кваліфікацію

Правоохоронці виявили тіло 44-річного чоловіка без слідів насильницької смерті. Однак все ж почали збирати речові докази та встановлювати обставини.

Кваліфікацію справи можуть змінити, коли експертиза встановить причину смерті. Ймовірно, в такому разі в провадженні зроблять примітку "природна смерть".

Що наразі відомо

Тіло Павлова-молодшого знайшли приблизно о пів на 17 годину. Про це повідомив його друг, який прийшов провідати товариша. Він був занепокоєний тим, що друг спершу погано почувався, а потім перестав відповідати на дзвінки.

Після того, як про це стало відомо, в мережі почали писати, що померлий був алкоголіком. Проте його співробітник категорично це заперечив у спілкуванні з журналістами.

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