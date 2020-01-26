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      24 Канал Публікації Блоги
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Умисне збиття літака МАУ, митного союзу з ЄС не буде та чому Путін, а не Зеленський: блоги тижня

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      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому літак МАУ збили не випадково, чи вигідний сьогодні Україні митний союз з ЄС та чому саме Зеленському мали дати слово в Ізраїлі, але не Путіну.

      1. В України не буде митного союзу з ЄС: чому тут немає "зради"

      митний союз з ЄС

      Україна відмовилася від ідеї митного союзу з Євросоюзом і це широко підхопили журналісти. Однак у цьому немає зради, Україна діє в своїх інтересах.

      Більше схожих матеріалів шукайте тут.

      2. Іранці збили літак МАУ умисно, а версія про людський фактор – прикриття

      літак МАУ в Ірані

      Літак Boeing 737-800 NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані не міг бути збитий через помилку оператора чи збій у системі наведення зенітно-ракетного комплексу "Тор-М1".

      Все що відомо на сьогодні про збиття літака МАУ в Тегерані – дивіться тут.

      3. Новий закон про працю. За яких підстав вас можуть звільнити

      закон про працю

      Новий закон не дозволяє звільняти без пояснення причин. За яких підстав роботодавець сьогодні може звільнити працівника (ст. 40 КЗпП)?

      Читайте детальніше про новий закон про працю.

      4. Торжество ко дню освобождения Освенцима: почему Путин должен молчать, но не Зеленский

      путин и торжество к холокосту

      Церемония, посвященная 75-летию освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, стала – как это ни печально осознавать – поводом для еще одного центральноевропейского политического конфликта.

      Все самое важное о почтении памяти жертв Холокоста в Израиле.

      5. Беларусь ищет альтернативу российской нефти: почему это выгодно Украине

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      Украинская история для Кремля снова повторяется – политический шантаж подкрепляется шантажом углеводородным. В конце концов дело закончилось известно чем.

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      Обратите внимание: Почему Зеленский и Путин не встретились в Иерусалиме: как это повлияет на переговоры

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський євреї Авіакатастрофа МАУ в Ірані Володимир Путін Іран Законодавство Новини Білорусі Новини Ізраїля Публікації Митний Союз
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