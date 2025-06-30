Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Як росіяни знущалися з українців зі Зміїного

Морпіх Владислав Задорін служив у гарнізоні на острові Зміїний, де пролунала відома фраза про "російський військовий корабель". Разом з 80 товаришами по службі він опинився у російському полоні, де зіткнувся з особливо жорстокими знущання – не в останню чергу через цей акт непокори.

Коли українські ракети потопили крейсер "Москва" фізичне насилля стало ще більш нещадним. Задорін пригадує, що тоді російські охоронці били його і його товаришів так, що коридором вони "літали, як подушки".

Російські в’язниці український захисник порівнює з концентраційними таборами.

Було багато зґвалтувань, кастрацій. Коли вони били нас гумовою палицею, вони підходили і ставили запитання: "Тобі подобається фуа-гра? Ти їв фуа-гра?" І якщо ти (кажеш, що їв – 24 Канал), тобі б'ють по печінці,

– розповідає український військовополонений.

Пізніше, за словами Задоріна, до в'язниці по черзі приходили нові групи слідчих, які вчилися, як правильно бити, як допитувати українців, щоб так само допитувати росіян.

Ми були наче боксерські груші, на яких вони практикувалися: куди бити електрошокером, щоб паралізувати тіло, як правильно підключатися до 220 вольтів, як використовувати "тапік", як бити по нирках,

– пригадує військовий.

Та найстрашніше, як каже українець, був постійний голод. Коли морпіх потрапив у полон, він важив 120 кг, коли його звільнили – лише 60 кг.

"Ми їли мишей, туалетний папір, господарське мило, слимаків, черв'яків – усе, що могли з'їсти", – зізнається він. Ворог давав полоненим три шматки чорного хліба на день, змішаного з тирсою або піском.