Умови України щодо зняття блокади з ОРДЛО ведуть до федералізації

Започаткований Володимиром Зеленським новий діалог із терористами та посередниками у рамках мінського процесу можна назвати добрим знаком.

Але поки що весь формат озвучених питань ніяк не веде до виграшу України у війні. Навіть навпаки – до злиття всього, що будувалося п'ять років, із можливістю тотального виконання всіх планів Путіна.

Тест на витривалість: Смертельна кара: бойовики "ДНР" підготували нове випробування для України

Дням Леонід Кучма другий раз заговорив про зняття економічної блокади з "ДНР" та "ЛНР". Але зробив це не так, як раніше, а достатньо чітко окреслив умови для скасування відповідного рішення РНБО – повернення підприємств в українське правове поле.

Здавалося б, що поганого в обов'язковому переході захоплених бойовиками заводів під українську юрисдикцію? Але це може бути добрим лише на перший погляд.

Річ у тім, що терористи, які оголосили себе новими власниками підприємств на Донбасі, ці самі заводи та фабрики довели до жахливого стану. Більшість обладнання здали на метал або вивезли до Росії. Через проблеми із постачанням сировини та збуту продукції кількість працівників впродовж п'яти років війни постійно зменшувалася: забезпечувати їх зарплатою в умовах тотального дефіциту грошей не будо можливо. Це все призвело до масових звільнень, численних соціальних проблем та фактично вбило надії на те, що коли-небудь ці заводи почнуть працювати на повну потужність.

Але, по-перше, якщо російські окупанти зголосяться передати підприємства їх українським власникам, фактичний контроль над ними залишиться у руках озброєних терористів. Це аксіома. По-друге, власники будуть змушені платити податки у "ДНР" та "ЛНР". А ще сплачуватимуть зарплати місцевим жителям, чим знімуть навантаження з окупантів.

А якщо звернути увагу й на те, що при подібних домовленостях росіяни на Донбасі отримають можливість просто купити у того ж Ахметова розкручені заводи та почати роботу підприємств, вони почнуть достатньо вільно себе відчувати в економічному плані, купувати сировину, продавати продукцію. Гроші ж з цього бізнесу можуть йти на війну та фінансування незаконних угрупувань. Але вже повноцінно, без вливань з російського бюджету.

Те, що українські олігархи залюбки продадуть власну нерухомість на окупованій території – факт. Їм вона у наявному вигляді взагалі нецікава, адже надто багато треба вкласти у їхній запуск, а гарантій того, що підприємство не захоплять знову – ніяких.

То ж, ці умови зовсім невигідні Україні, оскільки посилення економіки захопленого Донбасу дасть змогу Путіну триматися у "дирі" ще міцніше. І ще потужніше лунатимуть артилерія та заклики до федералізації.

Зняття блокади у тому вигляді, як пропонують – це початок капітуляції.

Не просто територія: Росія не планує віддавати Крим без війни на знищення