Пресслужба ДСНС України заявила, що повідомлення про пожежу надійшло о 22:48. Вогнеборці негайно вирушили на місце трагедії.

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Рятувальники встановили: внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на стоянці та 3 – 4 поверхи торгового центру.

Внаслідок ворожого обстрілу сталось загоряння на парковці та у торговому центрі. На місці загинуло 4 людей та 1 людина травмована,

– мовиться у повідомленні.

Рятувальники борються з вогнем / ДСНС Україна

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