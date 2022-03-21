Пресслужба ДСНС України заявила, що повідомлення про пожежу надійшло о 22:48. Вогнеборці негайно вирушили на місце трагедії.
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Рятувальники встановили: внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на стоянці та 3 – 4 поверхи торгового центру.
Внаслідок ворожого обстрілу сталось загоряння на парковці та у торговому центрі. На місці загинуло 4 людей та 1 людина травмована,
– мовиться у повідомленні.
Рятувальники борються з вогнем / ДСНС Україна
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