У Львові відкриють Центр для людей, які пережили полон, тортури і моральну травму

У Львові відкриють Центр ментального здоров’я Святого Лева Великого. Це спеціальний простір для людей, які пережили полон, тортури та моральну травму.

У місті планують провести міжнародний форум "Unbroken Justice". Він триватиме два дні, передає 24 Канал.

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Що відомо про відкриття Центру ментального здоров'я і які заходи відбудуться

У перший день, 23 червня, у Львівській міськраді відбудеться публічна розмова "Справедливість і час". Участь у ній візьмуть британський професор права, письменник Філіп Сендс та французька психоаналітикиня Беатріс Пацалідіс-Гофманн.

Історія виникнення понять "геноцид" та "злочини проти людяності" веде нас до Львова – до його університету, де між 1915 і 1925 роками навчались Герш Лаутерпахт і Рафаель Лемкін. Сьогодні ці злочини лунають із новин щодня – як і назва Львова. Тож саме тому є таким символічним, що сьогодні цей захід відбувається у Львові, в рамках річниці з дня народження Рафала Лемкіна,

– каже Сендс.

У другий день форуму, 24 червня, відбудуться відразу дві важливі події.

Перш за все заплановане відкриття Центру ментального здоров’я Святого Лева Великого – першого в Україні спеціалізованого простору для людей, які пережили полон, тортури і моральну травму.

Щотижня додому повертаються українці, які пройшли через полон, тортури й нелюдські випробування. І наше завдання – не просто зустріти їх як героїв, а створити умови, де вони зможуть відновити себе. Центр, який ми відкриваємо у Львові, – це про турботу, професійну допомогу й людську гідність. Кожен, хто повернувся, має знати: ми його чекали, ми готові підтримати, ми поруч,

– зазначає міський голова Львова Андрій Садовий.

Окрім цього, на території нового Центру відбудуться панельні дискусії. Вони будуть присвячені психологічній допомозі жертвам тортур, відповідальності за злочини проти людяності та геноцид, створенню трибуналу для Путіна та стійкості громад.

Афіша міжнародного форуму "Unbroken Justice" / фото надане 24 Каналу

Участь у панельних дискусіях, зокрема, візьмуть: нейрохірург Генрі Марш, заступник Генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге, професорка конституційного права і глобальної політики здоров’я в Georgetown University Law Center Мішель Ґудвін.

"Сьогодні моральна травма має стати центральним фокусом осмислення і пошуку шляхів її загоєння. Центр буде розробляти та впроваджувати нові моделі, протоколи лікування моральної травми, психотерапевтичні інтервенції, пов’язані з розвитком нейронаук. Спільно із нашими іноземними колегами ми працювали над вивченням та розумінням моральної травми, тож продовжуємо разом долати цей виклик", – розповідає лікар-психіатр та керівник напряму ментального здоров’я Центру UNBROKEN Олег Березюк.

Також дискусії відвідають українці, які пережили полон та тортури. Наприклад, правозахисник і офіцер ЗСУ Максим Буткевич, який пробув у російській неволі 2 роки і 4 місяці.