Уніфікація тарифів на порожняк не вирішує проблем з перевезенням на залізниці

Запропонована Міністерством інфраструктури уніфікація тарифів на порожні вагони не вирішить проблем з перевезеннями на залізниці.

Таку думку висловив виконавчий директор асоціації "Укрцемент" Роман Скільський, виступаючи на нараді в Державній регуляторної службі України, передає кореспондент Мінпрому.

Він зазначив, що для цементної галузі існують дві ключові проблеми з перевезеннями вантажів по залізниці.

"Перша проблема – це наявність і стан вагонів. Основні вагони для нас це цементовози, які на 98% зношені і в планах "Укрзалізниці" будівництва цементовозів немає. І друга ключова проблема – збільшення терміну оборотності вагонів, який зараз перевищує 12 діб. Уніфікація тарифів на перевезення порожніх вагонів не вирішить жодної з цих проблем", – підкреслив Р.Скільскій.

За підрахунками асоціації "Укрцемент", уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до подорожчання вартості перевезень для цементної галузі на 28% при перевезенні на короткі дистанції і на 32% – на довгі при використанні вагонів "Укрзалізниці". При використанні вагонів приватного парку зростання витрат складе 47% і 52% відповідно.

"Це призведе, на наш погляд, до спроб перейти на автомобільний транспорт на коротких відстанях, а на довгих відстанях виробники цементу просто перестануть працювати, оскільки у нас регіоналізація цементного бізнесу досить висока. Цементні заводи є майже у всіх регіонах України, і це призведе до зменшення конкуренції і, відповідно, до зростання цін", – підкреслив Р.Скільскій.

Разом з тим виконавчий директор "Укрцементу" запропонував свій варіант вирішення проблем з перевезеннями на залізниці.

"Ми допускаємо, що можливо є сенс залучати приватну тягу до перевезень залізницею. Інша проблема – ремонт вагонів, який збільшує термін їх експлуатації. Ми розуміємо, що в УЗ немає можливості забезпечити цементну галузь достатньою кількістю цементовозів, и ми готові за власним коштом ремонтувати вагони на умовах довгострокової оренди з заліком інвестицій в такий ремонт в вартість оренди", – сказав він.

Як повідомлялося, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури і "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".

На їхню думку, запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників в грошовому вимірі на 5,3 млрд грн на рік.