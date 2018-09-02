Унікальна чашка від Xiaomi може підігріватись від зарядки

Китайська корпорація Xiaomi представила оригінальну чашку, яку можна підігрівати за допомогою бездротової зарядки Qi. Розробники запевняють, що чашка Xiaomi VH є абсолютно безпечна: при нагріванні в напій не просочується ніяких шкідливих речовин.

Про це пише prostotech.com.

Суббренд Xiaomi – VH, який і створили горнятко, спеціалізується виключно на виробництві тільки зарядних пристроїв. Наприклад, в цьому році були представлені подібні пристрої для Samsung S8, iPhone X, Xiaomi Mi Mix 2S і інших смартфонів.

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При цьому приготувати щось у цій чашці не вийде. Максимальна температура. До якої можна розігріти рідину у горнятку - 55 градусів.

Попередня вартість чашки в Україні має становити 1050 гривень.

Розробники запевняють, чашка абсолютно безпечна

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