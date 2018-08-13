Унікальна комп'ютерна гра допоможе лікувати алкоголізм

Фахівці розробили гру, яка може допомогти людям позбутися від такого серйозного захворювання як алкогольна залежність.

Таку гру розробили дослідники з Південнокорейського університету Чуна, пише "Країна здоров'я".

На сьогодні немає жодного надійного засобу лікування алкоголізму, який би гарантував, що людина більше не повернеться до цієї згубної звички.

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Тож вчені вирішили створити комп'ютерну гру, яка допоможе вилікувати алкогольну залежність і деякі психічні розлади, зокрема, клаустрофобію. Сама ж суть цього методу відображена в застосуванні прийому загасання умовної реакції, а асоціації, які упливає в мозку з приводу переживань, починають згасати. У цієї гри є три рівня. Пацієнт проходить їх і позбавляється від алкогольної залежності.

Перший рівень створений для розслаблення обстановки. Він допомагає позбутися нав'язливих думок, тобто, від бажання випити.

На наступному рівні людині пропонують тренувати силу волі. Пацієнт бачить віртуальний бар, де випивають люди, і гравцеві пропонують зробити те ж саме.

На третьому етапі людина бачить інформацію про згубний вплив алкоголю на організм. Це допомагає сформувати огиду до випивки і небажання пити в подальшому.

Поки що вчені не проводили масштабних досліджень і перевірки ефективності цієї гри. Однак 12 добровольців, які страждають від алкоголізму, змогли випробувати цю гру на собі. У них пропало постійне бажання випити, вони змогли навчитися контролювати свій потяг до алкоголю.

Через місяць після випробування, учасники експерименту здали аналізи, які підтверджують позитивні зміни в організмі.

Що таке алкоголізм? Це характерна психофізична залежність від алкоголю, основою якої є його наявність в обмінних процесах людського організму, яка розвивається внаслідок хронічного зловживання алкогольними напоями. Негативно впливає на здоров'я, працю і добробут людей.

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