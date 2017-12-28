Унікальна виставка картин Сальвадора Далі відкрилась у Дніпрі: фото

У Дніпрі в Музеї українського живопису відкрили виставку тиражної графіки та кольорової літографії Сальвадора Далі.

Про це повідомила прес-служба Дніпровської міської ради.

До міста привезли 34 твори відомого художника. Організатори запевняють, що всі картини є оригінальними та були зібрані з приватних колекцій поціновувачів мистецтва.

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Графіка і літографія, представлені тут, були зібрані з приватних колекцій. Цих творів мистецтва в Україні ще не бачили,

– зазначила мистецтвознавець Людмила Тверська.

Частина із експонатів виконана в унікальній техніці, яку винайшов Сальвадор Далі – булетизм. Художник стріляв у полотнища зі старовинної рушниці. Кулі були зроблені з жирною тушшю, яка після попадання на картину розприскувалась. після цього знаменитий художник домальовував образи.

Відомо, що виставка триватиме упродовж 3 місяців. Організатори встановили вікове обмеження – від 16 років.