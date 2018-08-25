Унікальне мистецтво: художниця створює картини за допомогою мурах

Художниця Янта Найкер малює картини та довершує їх за допомогою маленьких тварин – мурах.

Своїми роботами вона ділиться на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

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Унікальними композиції стають завдяки "секрету" – маленьким порціях цукру, які Янта Найкер викладає у формі елементів, яких не вистачає у картині. Мурахи займають правильні позиції, а художниця фотографує створену картинку.

За словами художниці, створення таких композицій займає час і часто вимагає декількох спроб.

"Мурашки рухаються і біжать дуже швидко, тому я маю встигнути зробити фото, якомога швидше", – ділиться з читачами Янта. Також художниця створює звичайні картини, які складаються з маленьких намальованих мурах.