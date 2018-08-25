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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Унікальне мистецтво: художниця створює картини за допомогою мурах

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Роботи Янти Найкер
Роботи Янти Найкер / Screenshot

Художниця Янта Найкер малює картини та довершує їх за допомогою маленьких тварин – мурах.

Своїми роботами вона ділиться на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

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Унікальними композиції стають завдяки "секрету" – маленьким порціях цукру, які Янта Найкер викладає у формі елементів, яких не вистачає у картині. Мурахи займають правильні позиції, а художниця фотографує створену картинку. 

За словами художниці, створення таких композицій займає час і часто вимагає декількох спроб.

 

Paint of cub lion with real ants #drawing #animals #ants #arts #lion

Допис, поширений Iantha Naicker (Deaf) (@ianthaartlife)

 

Rhino with real ants #ants #drawing #arts #animals

Допис, поширений Iantha Naicker (Deaf) (@ianthaartlife)

 

A cub bear with real ants #ants #drawing #arts #animal #creative

Допис, поширений Iantha Naicker (Deaf) (@ianthaartlife)

"Мурашки рухаються і біжать дуже швидко, тому я маю встигнути зробити фото, якомога швидше", – ділиться з читачами Янта. Також художниця створює звичайні картини, які складаються з маленьких намальованих мурах. 

 

Drawing of 100 ants with black pen #pen #drawing #ants #insects

Допис, поширений Iantha Naicker (Deaf) (@ianthaartlife)

 

Drawing of ants #ants #drawing #arts #animal

Допис, поширений Iantha Naicker (Deaf) (@ianthaartlife)

 

Теги: LifeStyle Новини культури Мистецтво світ тварин
Джерело: 24 Канал
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