Унікальні документи УПА знайшли у вулику на Тернопільщині: фото та відео

На Тернопільщині у старому бджолиному вулику випадково знайшли архів УПА. Унікальну знахідку 20 століття виявив сільський пасічник, коли приводив до ладу бджолине господарство, яке перейшло у спадок.

Микола Рибчук усе життя пропрацював сільським фельдшером. Пасіку ж отримав у спадок від батьків, але з віком доглядати за великим бджолиним сімейством ставало все важче.

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Нещодавно він вирішив роздарувати рої медоносів друзям, а старі вулики – пустити на дрова. Під час розбирання вуликів, в одному з них він знайшов папку паперів. З'ясувалося, що між стінками вулика були сховані архівні документи УПА.

Ціла папка! Була лента від машинки пишущої – ціла лента! І була інструкція для агітатора УПА, "Перець" український був (сатиричний журнал тих часів – 24 канал), листівки були,

– розповів власник пасіки Микола Рибчук.



Сім'я Рибчуків, яка знайшла документи УПА



Вулики господарю передалися ще від батька



В такій щілині були сховані документи

Сім'я Рибчуків розповідає: той, хто придумав залишити архів УПА у вулику, добре знав, що це найкращий сховок. Адже бджоли ніколи не підпустять чужу людину до вулика.

"Якщо людина не знає бджіл, то до вулика тяжко зайти, адже вони не пускають. Як вам сказати – вони чують дух. Вони не люблять алкоголь, одеколон, запах. Вони звикають до свого", – пояснив власник пасіки.

Архівні документи УПА

Загалом знайдений архів УПА має понад 200 сторінок. Знахідку передали місцевим краєзнавцям. У знайденому архіві чимало аркушів, написаних від руки. Наприклад, списки людей, які мали право носити зброю. Є й друковані – зокрема, основний документ ОУН-УПА.



Краєзнавець Роман Пахолок, який займається знайденими документами

"Передрукований Універсал Української головної визвольної Ради... Українська визвольна рада – це політичний орган української повстанської армії... Все розрізав, відділяв. Героєм себе відчуваю, жодного не зіпсував", – зазначив краєзнавець, директор Чортківського педагогічного коледжу Роман Пахолок.

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Усі документи краєзнавець не лише розшифровує, а й переводить в електронну версію, – щоб зберегти для наступних поколінь. А вже найближчим часом, після опрацювання і вивчення архіву з вулика, науковець планує видати окрему книжку.