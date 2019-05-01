Унікальні фото України столітньої давнини опублікували у США

У мережі опублікували унікальні кольорові фото України, зроблені у 1905 році Сергієм Прокудіним-Горським. Знімки тривалий час лежали в архівах.

Фото є знімками з архівів бібліотеки Конгресу США, опубліковані на сайті цієї ж бібліотеки.

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Фото Ластівчиного гнізда в Ялті (1905 рік)

На фото можна побачити Дніпро у Києві, яке зафіксували на знімку у травні. Опубліковані кілька цікавих фото зі стародавнього міста Путивль на Сумщині та його околиць. Є й знімки з Криму: Ялта, Алупка та інші.

Дивіться фото, які якнайкраще передають те, як жили українці на початку 20-го століття.

Хто такий Сергій Прокудін-Горський? Фотограф, який народився в Російській імперії, але у 1918 році емігрував до Франції. Він забрав із собою практично всі свої фотороботи. У 1948 році колекцію викупила у спадкоємців фотографа бібліотека Конгресу США.



Прокудін-Горський зробив значний внесок у розвиток фотографії. Загалом його колекція налічує 1902 кольорових і близько 1000 чорно-білих знімків. Реставрація та обробка цих фото триває і сьогодні.