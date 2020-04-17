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      Унікальні кольорові фотографії Києва 1900 року

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      Історичне фото Києва / facebook.com

      Столиця України – Київ, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Сьогодні Київ – це метро, сучасні багатоповерхівки, автомобіли. 24 канал пропонує згадати, як виглядав Київ 120 років тому.

      Унікальні фотографії столиці України, які були зроблені у 1900 році. 

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      Поділ – це історична місцевість Києва, низинна частина історичного центра міста, стародавній район ремісників і річковиків. 


      Поділ у 1900 році / Фото: Facebook

      Хрещатик – це головна вулиця міста Києва, яка розташована в Печерському та Шевченківському районах, місцевість Бессарабка. Довжина вулиці – 1,3 кілометри.


      Хрещатик у 1900 році / Фото: Facebook

      Поштова площа – це площа у Подільському районі міста Києва, місцевість Поділ.


      Поштова площа у 1900 році / Фото: Facebook


      Студентська їдальня Політехнічного інституту та Церква Марії Магдалини на Шулявці / Фото: Facebook


      Перший храм у Києві, як він виглядав у 1900 році / Фото: Facebook

      Гідропарк – парк у Києві, розташований на Венеціанському та Долобецькому островах між Дніпром та Русанівською протокою.


      Гідропарк у 1900 році / Фото: Facebook

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини Києва Історія
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