Унікальні кольорові фотографії Києва 1900 року

Столиця України – Київ, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Сьогодні Київ – це метро, сучасні багатоповерхівки, автомобіли. 24 канал пропонує згадати, як виглядав Київ 120 років тому.

Унікальні фотографії столиці України, які були зроблені у 1900 році.

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Поділ – це історична місцевість Києва, низинна частина історичного центра міста, стародавній район ремісників і річковиків.



Поділ у 1900 році / Фото: Facebook

Хрещатик – це головна вулиця міста Києва, яка розташована в Печерському та Шевченківському районах, місцевість Бессарабка. Довжина вулиці – 1,3 кілометри.



Хрещатик у 1900 році / Фото: Facebook

Поштова площа – це площа у Подільському районі міста Києва, місцевість Поділ.



Поштова площа у 1900 році / Фото: Facebook



Студентська їдальня Політехнічного інституту та Церква Марії Магдалини на Шулявці / Фото: Facebook



Перший храм у Києві, як він виглядав у 1900 році / Фото: Facebook

Гідропарк – парк у Києві, розташований на Венеціанському та Долобецькому островах між Дніпром та Русанівською протокою.



Гідропарк у 1900 році / Фото: Facebook