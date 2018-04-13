Унікальний фільм "Арка" вперше покажуть в Україні: цікаві факти та тизер

Короткометражний фільм-постсимфонію "Арка", що повністю знятий у Чорнобильській зоні і зібрав нагороди по всьому світу, вперше покажуть в Україні в день роковин аварії на ЧАЕС.

Зйомки проходили в жовтні-листопаді 2016 року під час будівництва захисної арки для зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС – у безпосередній близькості від місця аварії в 1986 році. В основу фільму лягла історія хлопчика, що виріс в Прип'яті, кадри кінохроніки, а також музика, спеціально написана для фільму.

Фільм "Арка" розповідає не стільки про трагедію, скільки про те, що у зони відчуження є майбутнє. Це спроба зафіксувати час, залишити свідоцтво грандіозності і неповторності моменту.

Автор ідеї фільму і продюсер – Ірина Ніколаєнко. Музичний продюсер – відомий український рок-музикант, автор знаменитої рок-версії Гімну України Микита Рубченко. У співавторстві з композитором Ярославом Мисиком вони написали саундтрек до фільму – постсимфонію "Арка". Її основою стали звуки декількох унікальних об'єктів Зони відчуження. Записали і виконали музику колектив Рубченка і Український етно-симфонічний оркестр. Виконавець головної ролі – Євген Сичов.

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Дивіться тизер фільму "Арка"

26 квітня у Києві відбудеться не просто прем'єра фільму "Арка" в Україні – на грандіозному концерті "Зона... Натхнення" на Поштовій площі вперше після зйомок фільму Рубченко виконає постсимфонію "Арка" в супроводі оркестру НАОНІ. Також в концерті візьме участь група Onuka, яка присвятила темі Чорнобиля кілька композицій.

Цікаві факти про фільм "Арка"

* Арка, що дала назву фільму, – це найбільша мобільна наземна конструкція в світі з прольотом в 257 м, заввишки 109 м (35-поверховий будинок), довжиною понад 160 м (півтора футбольних поля) і вагою понад 36 тисяч тонн. У листопаді-2016 арка накрила застаріле "Укриття" над зруйнованим енергоблоком.

* Унікальні акустичні властивості арки і охолоджувальної споруди – градирні – враховувалися при створенні постсимфонії: швидкість акустичних відображень задала темп твору.



"Око" Чорнобильської АЕС

* Підготовка до зйомок фільму зайняла два місяці. А знятий він був усього за тиждень.

* 150 осіб взяли участь в створенні фільму. Концертні кадри зняті безпосередньо під аркою в 300 метрах від реактора.

* Саша-сталкер (Олександр Сирота) супроводжував групу на зйомках. Він знає Чорнобильську зону, як власний дім. Його історія стала частиною сценарію фільму.

* У фільмі з'являється прип'ятський лис Семен. Він абсолютно не боїться людей, виходить до туристів і співробітників станції за їжею, побачити його можна в різних місцях зони відчуження, але найчастіше – біля їдальні ЧАЕС. У лиса є своя сторінка в Facebook.

* За півтора року фільм "Арка" отримав 5 перемог і 18 номінацій на міжнародних кінофестивалях Європи, Америки і Азії.

* "Арка" стала першим не італійським фільмом, який переміг на Visioni Corte Film Festival в Італії в номінації "Кращий музичний фільм".

* Перемоги і номінації фільму "Арка": нагорода Best Music Video – Salento International FILM Festival (Соленто, Італія), Kyiv Film Festival 2017 (Київ), Creation International Film Festival (Оттава), California International shorts Festival (Лос-Анджелес), нагорода CortoMusic – Visioni Corte Film Festival (Минтурно, Італія), півфіналіст International Music Video Underground (Париж).

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