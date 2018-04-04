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Унікальний кадр: "Хаббл" зробив знімок найвіддаленішої зірки

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"Хаббл" зробив знімок найвіддаленішої зірки / newatlas.com

Завдяки рідкісному космічному явищу космічний телескоп "Хаббл" зумів зафіксувати найбільш віддалену окрему зірку за всю історію спостережень.

Про це пише tehnot.com.

Зірка розміщена приблизно в 9 мільярдах світлових років від Землі. "Хаббл" вдалось зняти цю зірку завдяки гравітаційному лінзуванню, яке посилює слабке світіння зірок.

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"Вперше ми бачимо індивідуальну нормальну зірку – не наднову, що гамма-сплеск, а єдину стабільну зірку – на відстані в дев'ять мільярдів світлових років. Ці лінзи – дивовижні космічні телескопи", – розповів один із співавторів дослідження, професор астрономії університету Берклі Олексій Філіппенко.

Що таке гравітаційне лінзування? Це природне явище, яке підсилює світло віддалених об'єктів завдяки величезній гравітації скупчення галактик, яка розміщена між об'єктом і спостерігачем.

Що таке наднова? Це зірка, що раптово збільшує свою світність у мільярди разів (на 20 зоряних величин), а іноді й більше. Під час максимального спалаху Наднова випромінює стільки ж світла, скільки його випромінюють мільярди зір разом. Це найяскравіша з відомих зір, її світність може бути така ж, як і в цілої галактики, а іноді навіть перевищує її.

Теги: Космос Техно
Джерело: 24 Канал
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