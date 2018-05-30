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Унікальний комп’ютер-брелок надійшов у продаж: скільки коштує новинка

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Azulle Access3
Azulle Access3 / Фото з відкритих джерел

У Китаї в продаж надійшов новий і дуже компактний персональний комп’ютер – Azulle Access3. Ззовні він нагадує флешку або брелок.

Про це пише itnews.com.ua.

Всередині комп’ютер оснащений платформою Intel Apollo Lake. Покупці можуть вибирати між чіпами Celeron N3350 і Celeron N3450.

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ПК має 2/3/6 ГБ оперативної пам’яті та 32/64 ГБ вбудованої. Окрім того, користувачі можуть розширити пам’ять за допомогою карт microSD до 256 ГБ.

Комп’ютер – Azulle Access3

Вартість ПК – 175 доларів

Апарат містить коннектор HDMI для підключення до ПК-монітора або телевізійної панелі. Працює новинка під управлінням Windows 10 Pro.

Azulle Access3 оснащений мережевим контроллером Gigabit Ethernet з відповідним роз'ємом для під'єднання кабелю, адаптерами бездротового зв'язку Wi-Fi (2,4 / 5 ГГц) і Bluetooth 4.0, двома портами USB 3.0 і 3,5-міліметровим аудіороз'ємом. Габарити становлять всього 132,1 × 50,8 × 19,1 мм.

ПК Azulle Access3 вже можна придбати за 175 доларів (4500 гривень). Щоправда ціна може бути вищою, залежно від об'єму пам’яті.

Комп’ютер-брелок – Azulle Access3

Комп’ютер-брелок – Azulle Access3

Теги: Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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