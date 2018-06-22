18:18
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
28°C 14°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Унікальний курорт Куяльник хочуть відродити

323 Читать новость на русском
Максим Степанов
Максим Степанов

У Верховній Раді зареєстрували законопроект "Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення".

За своїм потенціалом лиман відноситься до унікальних природних об'єктів. Ропа, мулові грязі і хлоридно-натрієва мінеральна столова вода Куяльницького лиману мають високі лікувальні властивості. Ще в 19 столітті на його берегах було побудовано безліч лікарень. Зараз біля водойми також розташована здравниця, де лікують від захворювань широкого спектру.

Ідея відродити унікальну оздоровницю належить губернатору Одеської області Максиму Степанову. У квітні 2018 року він звернувся до керівників фракцій Верховної Ради із закликом підтримати законопроект про присвоєння Куяльнику статусу курорту державного значення, розроблений в Одеській обласній державній адміністрації.

"Такі зміни допоможуть зберегти і раціонально використовувати унікальні лікувальні ресурси водойми. Крім того, приведуть до зростання інвестиційної привабливості унікальної території, яка за своїми властивостями не поступається ізраїльському Мертвому морю", – зазначає Максим Степанов.

Підтримала ініціативу і виступила автором законопроекту народний депутат фракції "Самопоміч", голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної зони Анна Романова.

"Статус курорту державного значення допоможе відродити Куяльник. Це відкриє перспективи для розвитку оздоровчого туризму в регіоні, а також для інвестицій в рекреаційну інфраструктуру", – впевнена Романова.

Теги: Новини України Верховна Рада Новини Одеси Самопоміч Законопроект
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
сьогодні, 17:00 Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
Юрій Бутусов 735
Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
сьогодні, 16:03 Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
Сергій Фурса 455
Як зекономити на митті посуду
сьогодні, 16:00 Як зекономити на митті посуду
22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
сьогодні, 15:00 22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
Ян Валетов 1146
Розумні дороги, 50 аеропортів і неолайнери замість маршруток: що створять в Україні до 2030 року
сьогодні, 14:02 Розумні дороги, 50 аеропортів і неолайнери замість маршруток: що створять в Україні до 2030 року
Яніна Ткачук 1231
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук