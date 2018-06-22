Унікальний курорт Куяльник хочуть відродити

У Верховній Раді зареєстрували законопроект "Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення".

За своїм потенціалом лиман відноситься до унікальних природних об'єктів. Ропа, мулові грязі і хлоридно-натрієва мінеральна столова вода Куяльницького лиману мають високі лікувальні властивості. Ще в 19 столітті на його берегах було побудовано безліч лікарень. Зараз біля водойми також розташована здравниця, де лікують від захворювань широкого спектру.

Ідея відродити унікальну оздоровницю належить губернатору Одеської області Максиму Степанову. У квітні 2018 року він звернувся до керівників фракцій Верховної Ради із закликом підтримати законопроект про присвоєння Куяльнику статусу курорту державного значення, розроблений в Одеській обласній державній адміністрації.

"Такі зміни допоможуть зберегти і раціонально використовувати унікальні лікувальні ресурси водойми. Крім того, приведуть до зростання інвестиційної привабливості унікальної території, яка за своїми властивостями не поступається ізраїльському Мертвому морю", – зазначає Максим Степанов.

Підтримала ініціативу і виступила автором законопроекту народний депутат фракції "Самопоміч", голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної зони Анна Романова.

"Статус курорту державного значення допоможе відродити Куяльник. Це відкриє перспективи для розвитку оздоровчого туризму в регіоні, а також для інвестицій в рекреаційну інфраструктуру", – впевнена Романова.