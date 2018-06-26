Унікальний випадок: вчені зафіксували подвійний викид матерії із чорної діри

Вченим з Університету Колорадо в Боулдері вдалось зафіксувати унікальне явище – надмасивна чорна діра двічі поспіль викинула матерію. Так, телескопи зафіксували спалах в центрі галактики J1354.

Про це повідомляє Science Alert.

Галактика J1354 розташована на відстані 800 млн світлових років від Землі.

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Як припускають вчені, цей подвійний викид матерії трапився протягом 100 тисяч років. Відтак, нові дані підтверджують, що чорні діри проходять свого роду "цикли сплячки і активності". Вірогідно, під час поглинання газів або зірок, генерується потужний відтік високоенергетичних частинок.

"Чорні діри – ненажерливі їдці, але у них зовсім немає розуміння застільного етикету. Ми знаємо безліч прикладів чорних дір, які здійснюють по одному викиду матерії, але ми виявили галактику з чорною дірою, яка зробила не один, а два таких викиди", – розповів астроном з Колорадського університету в Боулдері Джулі Комерфорд.

Ця чорна діра – це надмасивний об'єкт в центрі галактики SDSS J1354 + 1327, або J1354. Чорну діру виявили співробітники обсерваторії Чандра. Це була дуже яскрава точка рентгенівського випромінювання, досить яскрава, щоб бути в мільйони або навіть мільярди разів масивніше Сонця.

Що таке чорна діра? Це згасла зірка, яка має дуже високу щільність та є настільки потужною гравітацією, що навіть світло не може вирватись за її межі.

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