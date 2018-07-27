Унікальний замок Волині показали з висоти: казкові фото

На Волині стоїть одна з перших бастіонних споруд України – Олицький замок, який заклали ще у 1564 році для старовинного роду литовських князів Радзивіллів.

Про це пише Ukraїner.

Зараз у замку функціонує Волинська обласна психіатрична лікарня №2. Споруду почали використовувати як лікарню з середини 50 років минулого століття.

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Олицький замок виконував оборонну функцію. Він витримав безліч тривалих облог татарів, шведів, козаків, содатів Петра I.

Споруда постраждала від мародерства у Першу світову війну – численні колекції пам'яток, унікальних меблів та гобеленів були розграбовані або вивезені в Росію. Палац відновили і замок слугував резиденцією нащадкам князів до 1939 року, коли був заарештований останній ординатор Олики Януш Радзивілл.

У Другій світовій війні замок знову був розграбований червоними воїнами. Багато цінних книг, серед яких інкунабули (видані в Європі до 1501 року), солдати взимку 1941 року просто спалили, бо лютували морози.