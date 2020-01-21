Унікальному Музею АТО в Дніпрі виповнилося три роки, – радник прем'єра Юрій Голик

У 2017 році в Дніпрі був відкритий перший в країні музей, присвячений російсько-українській війні. Через три роки Музей АТО залишається унікальним в своєму роді і запрошує всіх на екскурсію в форматі 3D.

Про історію створення музею розповів у Facebook радник прем'єр-міністра, раніше радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

"Ініціаторами створення музею стали самі учасники АТО і волонтери. Величезна команда створила унікальний музейний комплекс, – згадує він. – Багато речей для музею робилися безкоштовно, на волонтерських засадах, людьми, яким не все одно".

Музей АТО відкрив свої двері 23 січня 2017 року. Він складається з чотирьох зон: вуличної експозиції, присвяченій дорогам війни; основного виставкового залу, де зібрані історії військових, волонтерів, переселенців, медиків, капеланів, журналістів; Зали Пам'яті Героїв Дніпропетровщини та панорамного кінотеатру з унікальним фільмом у форматі 360 градусів.

За три роки музей відвідало близько 400 тис. осіб, в тому числі – численні іноземні делегації.

"Посли різних країн, міністри закордонних справ, депутати Європарламенту та інші почесні гості після перегляду фільму ставили однакове запитання – як це можна показати нашим народам? Так виникла ідея переробити цей фільм у формат віртуальної реальності, щоб в будь-якому місці планети можна було його подивитись", – пише Голик.

Режисером став ветеран АТО, боєць медичного батальйону Євген Титаренко. Він переглянув сотні годин документальних записів, щоб створити півгодинну розповідь про війну. Фільм "Дніпро – форпост України" в англомовній версії знаходиться у відкритому доступі.

Також до річниці відкриття Музею АТО в Дніпрі підготували 3D-тур по музею. Його творцем став фотограф Дмитро Малишев.

"За тридцять хвилин неможливо розповісти все про такий масштабний комплекс. Обов'язково приїжджайте в Дніпро і відвідайте Музей АТО", – запросив Голик.

Раніше радник прем’єр-міністра Юрій Голик розповів, як у 2015 році при Дніпропетровській ОДА було створено Центр допомоги ветеранам АТО, що став прикладом для інших областей.